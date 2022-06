Coco Levy, hijo de Talina Fernández, es señalado de presunto abuso por una joven actriz

México. La actriz mexicana Danna Ponce hace público en Instagram que Coco Levy, hijo de Talina Fernández, presuntamente abusó sexualmente de ella y por miedo antes no lo había dado a conocer.

Danna Ponce habla sobre el presunto abuso sexual que sufrió por parte de Coco Levy, quien es productor de Videocine, distribuidora más importante de cine mexicano.

Danna menciona que Coco la citó un día en su oficina en dos ocasiones y en la segunda fue cuando ocurrió el lamentable hecho y dice que antes no había hablado del tema porque pensaba que llevaba "las de perder", por ser recién egresada del CEA, en Televisa.

El primer encuentro ocurrió en febrero pasado, dice la joven: "este señor me explica que no cierra la puerta por ética y para que no piensen que pasan cosas en esa oficina, donde sí pasan cosas. Me decía: ‘eres una demonia...’ y yo no entendía nada. Continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba con abuso. Salí de su oficina muy nerviosa.”

Dana Ponce. Foto de Instagram

Danna regresó a su segunda cita el 10 de febrero porque quería trabajar, creía en Coco Levy: "porque tengo ganas de trabajar, tengo metas, tengo ambiciones... Yo ya iba mentalizada, iba lo más tapada que podía para que este señor dejara de verme como un pedazo de carne”, dice también en Instagram.

“En la segunda ocasión cerró la puerta, la que dijo que no se cerraba por ética... Tenía cigarros en su mesa y la única acción física que podía hacer en ese momento porque tenía mucho nervio era fumar. Me decía que era una demonia y que me iba a convertir en una estrella…”.

“El señor me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor, se desabrochó el cierre y el cinturón... Me paralicé, no pude decir nada y el señor se paró, caminó atrás de mí y lo que hizo fue agarrarme por detrás y tocar mis pechos, y me dio un beso en la comisura”.

Danna cita en el video que comparte en sus redes sociales que no pudo resistirse a este ataque debido a que no es la primera vez que sufre una agresión de este tipo.

La modelo y actriz añade que cuando tenía 5 años de edad fue víctima de abuso por parte de un familiar, luego a sus 21 años de otro a manos de su masajista.

Danna explica que recientemente le escribió por WhatsApp a Coco Levy porque no tenía pruebas de lo sucedido, por lo que no dudó en tocar el tema con él, situación que el también empresario no habría negado en el chat.

Te recomendamos leer:

"Deseo proteger a mis amigas actrices, decirles que si lo conocen no vayan; he tardado para sanar, no tengo miedo ahora, no me importa si salgo perjudicada, lo único que quiero es que otras mujeres no salgan perjudicadas."