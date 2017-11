"Coco" se llama "Viva" en Brasil por este gran motivo...

"Coco", el nuevo éxito de Pixar, y que tanto éxito ha tenido en México desde su estreno, ha tenido que modificar su nombre en distintas partes del mundo, ante los diferentes significados que tiene dicha palabra.



Según el reporte de El Economista, en países como Brasil esta cinta modificará su nombre original por "Viva", ya que, Coco significa "popó".

En lo que respecta a uno de los personajes principales, el nombre será modificado a Lupita.



En tanto, China, Japón y Corea la cinta se llamará "Recuérdame", como la canción principal del filme, y será estrenada el próximo 24 de noviembre.

En el mundo entero se verá.

La cinta se estrenará próximamente en cines de Estados Unidos y otros países del mundo.

Ciudad de México (AP) - Hacer una película sobre la tradición del Día de Muertos en México como "Coco" era un asunto delicado para Disney-Pixar, pero lograron ganarse al público mexicano.

Ahora está por verse si lo mismo ocurrirá cuando se estrene en Estados Unidos y el resto del mundo.

En su primer fin de semana, la película recaudó 8,4 millones de dólares (160,5 millones de pesos) en México, toda una proeza tomando en cuenta que un boleto cuesta en promedio 60 pesos (3,1 dólares) y que el salario mínimo en el país es de 80 pesos (4,1 dólares). A los 10 días había sido vista por más de 11 millones de personas y recaudado 535,8 millones de pesos (28 millones de dólares), según cifras divulgadas por Disney Latinoamérica.



La tarea era complicada, pues el Día de Muertos es una tradición viva y en general México es un país con mucho orgullo nacional. Disney-Pixar apostó todas sus cartas por "Coco", realizó una investigación exhaustiva para la película de Lee Unkrich y Adrián Molina, e incluso adelantó casi un mes el estreno en el país para que coincidiera con el Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre.

La mezcla de tradición con una historia apta para toda la familia y un mensaje conmovedor son algunos de los elementos que más han gustado entre el público y la crítica. The Associated Press pudo constatar la buena recepción que ha tenido en dos funciones repletas en diferentes días de la semana.

Con las cifras que ha alcanzado, "Coco" es la cinta original (no de serie) con el mejor estreno histórico del país. También es la cinta animada con el mejor estreno fuera de las vacaciones de verano y en su segundo fin de semana su boletería aumentó un 16%.



Para Eguren, el éxito de "Coco" también se debe al ánimo en el país tras los sismos del 7 y 19 de septiembre que dejaron cientos de víctimas mortales y miles de damnificados en el centro y sur del país.



Los críticos coinciden con que es un éxito y en el hecho de que se sale de la visión que ha presentado Hollywood del Día de Muertos en películas como "Spectre" de James Bons, de 2015, o "The Arrival" de 1996.



"Siempre se ve como una cuestión carnavalesca. Se presta más a una interpretación no solamente festiva, sino muy espectacular", dijo el crítico Rafael Aviña. "Yo iba con todas las expectativas bajas. Es más, te lo confieso, ni siquiera quería ir, me daba cierta flojera. Decía, 'ya la veré después'. Pero no".