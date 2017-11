“Coco” y lo que logra tras su exhibición en Estados Unidos

La película "Coco", de los estudios Pixar, dominó la taquilla de los cines estadunidenses durante el fin de semana festivo por Acción de Gracias, con 72 millones de dólares en ingresos, de acuerdo con Exhibitor Relations, la firma de monitoreo de asistencia a las salas cinematográficas del país.

La visión emocional del viaje de un niño a la Tierra de los Muertos para homenajear a sus familiares que fallecieron, recaudó 49 millones de dólares durante el fin de semana y 72 millones en total en los cinco días transcurridos desde su estreno, indicó Exhibitor Relations.

Las películas de Pixar y los estudios Disney han dominado la taquilla durante el fin de semana festivo de Acción de Gracias en los últimos años, con títulos como "Frozen", "Moana", "Un gran dinosaurio", "Enredados" y ahora "Coco".

Pero la taquilla de "Coco" superó en su debut a otras anteriores. Para ponerlo en perspectiva, los ingresos de "Coco" fueron mayores a los recabados en la apertura de "Un gran dinosaurio" (39.1 millones de dólares en tres días y 55.4 millones en cinco días) y "Enredados" (48.7 millones / 68.7 millones ).

Aunque otras películas lograron recabar mas, incluyendo "Moana" (56.6 millones / 82 millones), "Frozen" (67.4 millones / 93.9 millones) o "Toy Story 2" (57.4 millones / 80.5 millones).

"Coco" recibió 8.9 millones de dólares el jueves en el día de Acción de Gracias con una audiencia 39 por ciento hispana durante el fin de semana, un número que los estudios Disney / Pixar han estado tratando de alentar.

Durante el fin de semana festivo, "Justice League" ("Liga de la Justicia"), de los estudios Warner Bros, se ubicó en segundo lugar en la taquilla con ingresos de 60 millones de dólares durante los cinco días.

"Wonder" de los estudios Lionsgate continuó atrayendo público a las salas al recibir 32 millones de dólares en cinco días para ubicarse en el tercer lugar.

Con información de El Universal.

La película "Coco" triunfa en México

Ciudad de México (AP) - Hacer una película sobre la tradición del Día de Muertos en México como "Coco" era un asunto delicado para Disney-Pixar, pero lograron ganarse al público mexicano.

Ahora está por verse si lo mismo ocurrirá cuando se estrene en Estados Unidos y el resto del mundo.

En su primer fin de semana, la película recaudó 8,4 millones de dólares (160,5 millones de pesos) en México, toda una proeza tomando en cuenta que un boleto cuesta en promedio 60 pesos (3,1 dólares) y que el salario mínimo en el país es de 80 pesos (4,1 dólares). A los 10 días había sido vista por más de 11 millones de personas y recaudado 535,8 millones de pesos (28 millones de dólares), según cifras divulgadas por Disney Latinoamérica.

La tarea era complicada, pues el Día de Muertos es una tradición viva y en general México es un país con mucho orgullo nacional. Disney-Pixar apostó todas sus cartas por "Coco", realizó una investigación exhaustiva para la película de Lee Unkrich y Adrián Molina, e incluso adelantó casi un mes el estreno en el país para que coincidiera con el Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre.

La mezcla de tradición con una historia apta para toda la familia y un mensaje conmovedor son algunos de los elementos que más han gustado entre el público y la crítica. The Associated Press pudo constatar la buena recepción que ha tenido en dos funciones repletas en diferentes días de la semana.

Con las cifras que ha alcanzado, "Coco" es la cinta original (no de serie) con el mejor estreno histórico del país. También es la cinta animada con el mejor estreno fuera de las vacaciones de verano y en su segundo fin de semana su boletería aumentó un 16%.



Para Eguren, el éxito de "Coco" también se debe al ánimo en el país tras los sismos del 7 y 19 de septiembre que dejaron cientos de víctimas mortales y miles de damnificados en el centro y sur del país.

Los críticos coinciden con que es un éxito y en el hecho de que se sale de la visión que ha presentado Hollywood del Día de Muertos en películas como "Spectre" de James Bons, de 2015, o "The Arrival" de 1996.



"Siempre se ve como una cuestión carnavalesca. Se presta más a una interpretación no solamente festiva, sino muy espectacular", dijo el crítico Rafael Aviña. "Yo iba con todas las expectativas bajas. Es más, te lo confieso, ni siquiera quería ir, me daba cierta flojera. Decía, 'ya la veré después'. Pero no".