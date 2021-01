Código FN goza del éxito de "Billetes verdes", su mejor lanzamiento hasta el día de hoy

Los fans de Código FN han podido disfrutar del estreno de su nuevo video musical "Billetes verdes", correspondiente al sencillo del mismo nombre que da título al más reciente álbum de la agrupación sinaloense. "Siento que todos nos identificamos con el billete, con el trabajo, obviamente. Hemos trabajado bastante duro, principalmente por el público, y luego otra, hay que corretear el billete, y si son verdecitos (dólares), pues con más razón", manifestó Ernesto León, mejor conocido como Tito, en una anterior charla con Debate, con respecto al nombre que le dieron a esta producción discográfica.

Los integrantes de Código FN se encuentran muy contentos en este inicio de 2021 gracias al éxito y repercusión que su música esta teniendo a nivel digital, donde cada día acumulan cientos de miles de reproducciones de sus nuevas canciones, tal es el caso de "Billetes vedes", un corrido que desde el día de su lanzamiento ha sido recibido con gran aceptación por el publico y las plataformas digitales que de inmediato, lo incluyeron en sus principales playlists de Regional Mexicano.

El álbum "Billetes vedes" fue lanzado el pasado 20 de noviembre de 2020 y desde entonces, ha resultado todo un suceso y una enorme alegría para los seguidores de Tito León y su agrupación Código FN.

El álbum tiene 15 corridos, 13 de estos de la autoría de Tito León, fundador, vocalista y bajo sexto del grupo, quien trabajó en la producción de este disco por aproximadamente 2 años en su estudio de grabación en Culiacán, Sinaloa.

Ante el éxito tanto del disco como de la canción, la agrupación manifestó en redes sociales:

Caídas tuve un chingo, nunca supe rajarme, seguí chambeando fuerte y ya logré pegarle...gracias amigos por seguir apoyándonos, aquí seguimos en código.

"Muchas felicidades chavalones, buenísimo el video, pura calidad y vamos a gastar los billetes verdes", "se la rifaron neta, no les voy a mentir, no la dejo de escuchar, no puedo vivir sin está canción", "que buen corrido", "si ya era un temazo compadre Tito, con el video se vuelve canción para escuchar siempre, son los mejores, soy su súper fan, son inspiración para mí, los quiero y deseo lo mejor y andamos en código", "que buena calidad y lo mejor es que ahora participan más en este video los integrantes del grupo", son algunos de los comentarios con respecto al lanzamiento del video musical.

En la entrevista con el vocalista de Código FN, unas semanas antes del estreno de su álbum "Billetes verdes", manifestó que sería el mejor disco que el grupo ha lanzado hasta el día de hoy.

"El sonido viene muy bien, le tenemos mucha fe a este disco. Yo me atrevo a decir que va ser el mejor de lo que hasta ahorita ha hecho Código FN. Todos son mejores para mí, tiene cada álbum un sentimiento diferente; en este no fue la excepción. La verdad, le echamos muchísimas ganas, se le invirtió mucho tiempo, está muy detallado, esperemos que al público le guste".