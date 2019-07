Cody Johnson el nuevo fenómeno de la música country

Desde que Willie Nelson se fue de Nashville a principios de la década de 1970 para regresar a Texas, ha habido un gran abismo entre los artistas de la "tierra roja" que trabajan principalmente en Texas y Oklahoma, y la música pulida y adaptada a la radio que se produce en Nashville.

Incluso hoy en día, hay una lista de radio de un país diferente para las estaciones de Texas y los actos de países independientes que son populares allí a menudo se etiquetan como "artistas regionales" en Nashville.

Cody Johnson, criado en el este de Texas, pasó más de una década en esa escena musical y escuchó la desconfianza que muchos artistas country de Texas tenían para los sellos discográficos de Nashville.

"Hubo muchos artistas de esa época que probablemente fueron un poco arrogantes por el hecho de que 'soy de Texas y tengo esto y no me van a decir qué hacer'", dijo Johnson. "Creo que algunos hombres de Texas han perdido algo que quizás pensaron que eran Willie o Waylon".

Johnson, un ex vaquero de rodeo que se convirtió en un cantante de country, quiere cerrar esa brecha a caballo entre lo tradicional y lo moderno, Texas y Nashville, y está encontrando una audiencia a su manera.

Warner Music El vicepresidente ejecutivo de Nashville para A&R Cris Lacy intentó firmar a Johnson durante años, pero siguió rechazando sus ofertas. Lacy sabía que las grandes discográficas a menudo se volvían estereotipadas como ser una mano dura con los nuevos artistas al cambiar su sonido o obligarles a trabajar con ciertos productores. Pero ella también estaba tratando de superar un desafío cultural.

"Hay mucho orgullo en la escena musical de Texas porque es muy especial", dijo Lacy. "Son muy protectores de ello. Y cada artista de Texas tiene que pensar en cuándo pasar al siguiente paso, ¿van a alienar a las personas que creyeron en ellos?

Como artista independiente, Johnson lanzó dos álbumes que llegaron al top 10 sin un gran apoyo o distribución de etiquetas y vendió el Houston Rodeo con 74,000 boletos. Pero Johnson sabía que no podría dar el siguiente salto sin el apoyo de un sello y una radio comercial del país.

El año pasado, Johnson firmó un acuerdo con Warner Music Nashville en una sociedad 50-50 con su propia marca llamada CoJo Music. Dejó en claro que quería un control creativo, incluida la elección de su propio productor y sus canciones, su propia publicación e incluso decidir cómo se vestía.

“Había mucha gente que quería cambiar mucho sobre mí. Esto es un factor enorme para mucha gente ", dijo, señalando su sombrero de vaquero.

Su debut como artista de Warner, "Ain't Nothin 'To It", llegó a la cima de la lista de álbumes de Billboard en enero, y su primer single de ese álbum, "On My Way To You", alcanzó el puesto número 11 en Billboard's Country Airplay Chart, su mejor single de gráficos todavía. Se está abriendo para George Strait y Blake Shelton en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, en agosto. También abrió para Luke Combs, una de las estrellas en ascenso más rápidas de la radio country, en fechas selectas este verano.

El álbum de Johnson refleja el país tradicional que él idolatría, pero agrega elementos de gospel, rock y blues para que suenen frescos para los oídos más jóvenes. Escogió una canción de blues honky-tonk escrita por Chris Stapleton, una portada de Charlie Daniels, un par de canciones sobre el rodeo, una canción de gospel y una portada de "Husbands and Wives" de Roger Miller.

Pero Johnson no retiene su opinión de lo que él considera un enfoque de carro a la música country contemporánea, replicando una y otra vez lo que es popular pero que carece de creatividad real.

"Le roba a sus oyentes la autenticidad", dijo Johnson. "No quiero ser chicle, y no me importa si hay un bono por firmar de $ 50 millones para ser chicle. No me vale la pena ".

Sabe que no va a cambiar la tendencia de la música country al sonido tradicional que creció escuchando, pero está demostrando que todavía hay un mercado para esa música.

"Creo que Warner está abriendo nuevos caminos y le están dando poder a los artistas que saben quiénes son", dijo Johnson.