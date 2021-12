‘Colabora’ es el nuevo sencillo de Alan Jacques

Con el respaldo de su familia de Only Hits Music e Indiefy, y bajo la producción de Pedro Espinoza “6ixxx” y el venezolano José Rangel “Abbel”, conocidos por su reciente éxito mundial Paris de Ingratax, el cantante del género urbano y además mazatleco Alan Jacques estrenó hace dos semanas su nuevo sencillo Colabora, un tema que ha puesto a bailar a sus seguidores. En entrevista para EL DEBATE compartió sobre este tema, así como del estreno oficial de la canción, que realizará en su tierra natal este jueves 16 de diciembre.

El sencillo

Colabora es un grabación que desde hace dos semanas ha logrado poner a bailar con sus rimas candentes y provocar el coqueteo en dos personas que se atraen. Además es parte de un material que se llama Reggaeton easy, que ya está sonando en todas las plataformas digitales. El cantante comentó, emocionado, que será aquí en Mazatlán el estreno oficial del sencillo en un restaurante de la Marina Mazatlán, donde además ofrecerá una pequeña presentación con invitados especiales como Fernanda MX y Kid Gallo.

Alan Jacques agregó también que pretende realizar periódicamente dicho evento, ya sea cada 3 o 6 meses en el puerto.

El talentoso cantante se encuentra listo para su primer concierto en Mazatlán

Se visualiza como un cantante consolidado

Antes de que finalice el año, el cantante y compositor estará lanzando un nuevo tema de reggaeton y para el 2022 tiene varios planes para seguir creciendo en la música.

Por otro lado, al mazatleco le agrada la idea de colaborar con artistas nacionales, como Adriel Favela, Simpson Ahuevo y Gera Mx. La música siempre ha estado presente en la vida del mazatleco, quien considera que ese es su camino.

“Desde pequeño siempre me gustó la música y yo creo que uno no elige el camino, el camino te elige a ti, al menos, en mi caso particular, así ha sido, y están presentes las señales de que no hay que bajarle porque para eso nací”.