¿Colaboración en puerta? Lyn May sorprende al lado de Grupo Firme

Hasta el momento ni Lyn May o Grupo Firme se han referido a una colaboración musical en el futuro, pero usuarios de Internet argumentan que sería muy interesante verlos juntos en algún proyecto, ya sea del género regional mexicano o algo de reguetón, estilo que cada uno ha manejado a su manera.

El tema surgió luego de una canción que lanzó J Balvin en el que hace comentarios misóginos y Lyn May , decidida a no quedarse callada, le contestó de una manera contundente y desató todo tipo de comentarios al hacerlo, la mayoría fueron muy positivos, logrando un gran recibimiento con el tema.

'Loba' es el más reciente lanzamiento de Lyn May al lado de Rene Ortiz y OG Movimiento, en contestación a J Balvin y su polémico tema 'Perra'. La canción ha logrado bastante éxito en las plataformas digitales, donde acumula miles de reproducciones.

En un breve video que circula por TikTok se puede ver a Lyn May muy contenta al lado de la agrupación que lidera Eduin Caz , en donde se ponen a cantar y bailar el tema 'Loba', que tanto éxito le ha traído a la vedette, pues tiene ritmos muy frescos y una lírica en contestación a un polémico tema de J Balvin.

México.- Como si quisiera replicar el éxito que logró el tema 'Loba', la cantante, actriz y vedette mexicana Lyn May se deja ver muy contenta al lado de Grupo Firme y muchos aseguran que se podrían organizar para una colaboración, pues ella es una comentada artista y ellos la agrupación del momento.

