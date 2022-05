"Colate", exesposo de Paulina Rubio, confiesa que fue abusado de adolescente

México. Nicolás Vallejo-Nágera, "Colate", exesposo de Paulina Rubio, revela que en su adolescencia fue abusado y con ello causa polémica en redes sociales, puesto que es algo muy personal que quizá nadie había imaginado de él.

En varios portales de noticias se comparte que "Colate", exesposo de Paulina Rubio, visitó un programa de espectáculos para promocionar su libro Colate por Nicolás y entre otras revelaciones, dijo que pasó por una situación de abuso sexual.

"No sé dónde quería llegar, pero lo consiguió. Me marcó y me cambió la vida deportiva y me obligó a rechazarlo y salirme de ese ambiente que era mi favorito", dice Nicolás al tocar el tema señalado en la entrevista que le hacen.

Nicolás Vallejo-Nágera debutó como escritor al publicar su libro Colate por Nicolás, una entrega autobiográfica en la que relata ciertos episodios de su vida e impacta al hablar del abuso que habría sufrido en su adolescencia, justo cuando tenía 13 años de edad.

Portada del libro de Nicolás Vallejo-Nágera. Foto de Internet

Nicolás, originario de España, señala que sufrió de abuso sexual por parte de un maestro de esquí, hecho que lo marcó de por vida y por tal motivo dejó de practicar ese deporte que tanto le gustaba.

Además "Colate" cita respecto a la cantante Paulina Rubio que tras divorciarse de ella la pasó tan mal que incluso contempló quitarse la vida, más cuando comenzó "una guerra" entre ambos que parecía no tener final.

De estos y otros temas habla Nicolás Vallejo-Nágera en su libro Colate por Nicolás, obra en la que muestra su gran capacidad para reinventarse y resurgir de sus propias cenizas, según lo destaca él mismo en la presentación que hace para internet.

"Colate" también se ha referido a Colate por Nicolás como un libro motivador que enganchará al lector desde sus primeras líneas y un documento sincero, cautivador e inédito.