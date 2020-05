Colate opina de la extraña actitud de Paulina Rubio, su exesposa

Nicolás-Nágera, "Colate", exesposo de la cantante mexicana Paulina Rubio, opina de la extraña actitud que tuvo ella hace unos días en un concierto que dio desde su casa, en el marco de #QuédateEnTuCasa, donde mostró un comportamiento extraño.

A Paulina Rubio la criticaron en redes sociales en días pasados porque lució extraña y hasta la letra de sus propias canciones se le olvidaban mientras las cantaba en un En Vivo que hizo a través de redes sociales.

Y sobre el video polémico de La Chica Dorada, Colate ya dio su opinión.

Desgraciadamente sí lo he visto, muchas veces hago esfuerzo para no ver cosas que no me gustan, pero en este caso creo que me lo han enviado como 300 veces."