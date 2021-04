Colman Domingo y Celeste White, entre los peores vestidos de los Premios Óscar 2021

Los Ángeles. Colman Domingo y Celeste White son algunos de los famosos que también hicieron acto de presencia este domingo 25 de abril en la alfombra roja de los Premios Óscar 2021, pero llamaron la atención por sus atuendos quizá poco apropiados en dicho evento.

En las alfombras rojas de los eventos se puede ver de todo, desde aquellos famosos que impactan con sus outfits hasta otros que quizá no "acertaron" y llaman la atención porque sus vestimentas no fueron del agrado de muchos.

Celeste White. Foto de EFE

Y quizá eso les pasó a Colman y Celeste, puesto que no deslumbraron del todo con su presencia en el evento más esperado del año y que esta tarde-noche se llevó a cabo en Los Ángeles, California.

Celeste White quizá no cumplió con las expectativas de sus fans. La cantante iba enfundada en Gucci, pero generó varios comentarios en redes sociales debido al look quizá poco acertado que usó, incluso su bolsa en forma de corazón no gustó a muchos.

Colman Domingo optó por un traje de dos piezas en tono rosa neón, y aunque se mira algo diferente, llamó también la atención porque quizá "escandalizaba" con el tono y tal vez le hubiera ido mejor un traje en color vino, comentan expertos en redes.

Colman Domingo. Foto de EFE

Según reportes de distintos portales de noticias, el músico y escritor Questlove llegó con un look que puede que le iría mejor si se tratase de estar en su casa y también "equivocó" su atuendo.

H.E.R se presentó en la alfombra roja con un look diseñado por Custom Dundas, en el que se aprecia un exceso de transparencias y un look más acorde a un festival que a una entrega de premios.

Ariana DeBose. Foto de AFP

En las alfombras rojas de los Premios Óscar, y de cualquier otro evento, siempre se ve de todo, desde artistas que impresionan con sus atuendos, hasta otros que lo hacen también pero por su quizá "mal gusto" al elegir outfit que pudo encantarles, pero al público y a la crítica especializada no.

Questlove. Foto de AP

