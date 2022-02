"Colombia, estamos nominados", la extasiada reacción de Sebastián Yatra por su nominación al Óscar

En sus redes sociales, el joven intérprete de otros temas como "Tacones rojos", "Traicionera", "No hay nadie más" y muchas más, publicó un video donde mostró a sus millones de seguidores, su reacción ante su nominación a los premios de La Academia.

Las reacciones de los nominados en las diversas categorías, no se han hecho esperar a través de las redes sociales, como es el caso del cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra , quien recibió su primera nominación al Óscar , en la terna de "Mejor canción original" .

Esta mañana se dieron a conocer los nominados a los Premios Óscar 2022 , galardones otorgados desde 1929 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (en inglés AMPAS; Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Cabe resaltar, que esta es la ceremonia de premiación más importante de la industria cinematográfica.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.