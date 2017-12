Columba Domínguez y la trágica muerte de su hija

Columba Domínguez, uno de los rostros más emblemáticos de la Época de Oro, amó y padeció al director de cine, con quien además de compartir éxitos en la pantalla grande, vivió la pérdida de Jacaranda, la hija que tuvo con Emilio "El Indio" Fernández.

Columba nació en Guaymas Sonora en 1929, sus bellos rasgos mexicanos llamaron la atención de Emilio Fernández desde el primer momento, cuando la conoció en una boda; Emilio se convertiría en su mentor artístico y en el gran amor de su vida.

Las primeras actuaciones de Columba fueron como extra en cintas como “La Perla” (1945) y “Río Escondido” (1947), fue su actuación antagónica junto a María Félix en “Maclovia” (1948) la que le valdría los elogios de la crítica y la llevaría a protagonizar la mejor de sus películas “Pueblerina” (1948) de la mano de Emilio Fernández como director.

Su actuación con Dolores del Río en "La Malquerida" (1949) fue otra de sus inolvidables interpretaciones, donde Doña Raymunda (Dolores del Río) y su hija Acacia (Columba Domínguez), se disputaron el amor de Esteban (Pedro Armendáriz); la cinta también fue dirigida por "El Indio" Fernández.

Más allá de la mancuerna laboral entre Columba y Emilio, ambos actores vivieron su propia historia de amor, del fruto de este sentimiento nació Jacaranda, única hija de la pareja.



Jacaranda nació en 1953, para entonces, las versiones de infidelidades cometidas por Emilio Fernández provocaron que Columba lo abandonara y lo dejara viviendo en su fortaleza de Coyoacán con Adela, la hija que el actor había tenido años atrás con la cubana Gladys Fernández.

http://youtu.be/gnTBBfEQO1w

Jacaranda incursionó en la actuación en 1977 en la película "La hija del gallero", junto a su madre Columba y junto a Antonio Aguilar.

En 1978, cuando Jacaranda tenía 25 años, Columba vivió la peor experiencia de su vida, la inesperada muerte de su hija, suceso que fue calificado por algunos como un suicidio, por otros como un accidente e incluso, para Columba, como un asesinato.

El 21 de noviembre de 1978, Jacaranda organizó una fiesta en su departamento ubicado en la colonia Cuauhtémoc, según testigos, la joven cayó del balcón ubicado en el tercer piso y murió de manera instantánea.

Versiones periodísticas apuntaron que se trató de un suicidio; los asistentes a la fiesta afirmaron que segundos antes de su caída, tuvo una fuerte discusión con su amiga y compañera de departamento Lidia Suárez.

Columba Dominguez (1929-2014) Una publicación compartida de Artistas en México (@famososmexico) el Jun 22, 2015 at 6:05 PDT

Su madre Columba, y su media hermana Adela, siempre negaron la versión de un suicidio. "Imposible que mi hija negara la vida", afirmó Columba en la última entrevista que ofreció a Televisión Azteca.

Según versiones del Ministerio Público, Lidia habría empujado a Jacaranda en un intento por controlarla; invitados de la fiesta contradijeron esa versión, y afirmaron que Jacaranda se asomó al balcón en el intento de ignorar a su amiga, pero su embriaguez la hizo trastabillar y caer al vacío.

Jacaranda fue sepultada en el Panteón Jardín el 24 de noviembre de 1978.

A pesar de estar separada de Emilio Fernández, Columba estuvo con el director cinematográfico hasta el final, cuando éste sufrió una caída que le ocasionó fracturas en la mano y la cadera en junio de 1986.

En agosto de ese mismo año, "El Indio" Fernández falleció de un paro cardiovascular, desde entonces, Columba y Adela se disputaron la famosa casa de Emilio; finalmente la habitó Adela hasta 2013, año en que murió.

A pesar de todo, Columba siempre defendió la imagen de Emilio y el amor que se tuvieron, así fue hasta que el 23 de agosto de 2014 Columba falleció a consecuencia de un infarto, sus restos reposan en el Panteón Mausoleos del Ángel, cerca de donde están los de su único amor, Emilio Fernández.

Con información de El Universal.

TE PUEDE INTERESAR:

"Gomita" se somete a una nueva operación...¡luce irreconocible!.

Araceli Ordaz "Gomita" tiene un ritual para encontrar el amor y cada año lo lleva a cabo, y en esta ocasión lo comparte para la revista TV Notas.

Según la famosa payasita, lo único que tienes que hacer es seguir al pie de la letra tres pasos sencillos e indudablemente conocerás al amor de tu vida.

Checa el dato:



Paso 1.



Confecciona un altar y coloca una tela como mantel; pon una copa en el centro y esparce alrededor pétalos de rosas. A la derecha de la copa coloca velas, y a la izquierda, un incienso encendido.

Recita esta oración:



"Que el amor reine en nuestros corazones, en el de esa persona que me amará tanto como yo a ella. Que se abran los caminos para que la felicidad llegue a mi vida". Tras decirlo, bebe la mitad del agua.

Paso 2



Pon los pétalos en un recipiente de madera y rocíalos con una cuchara de canela. Luego, quémalos y déjalos caer en un bote.



Paso 3



Por último, tómate el resto del agua.

Araceli Ordaz "Gomita" se ha hecho notar en el mundo del entretenimiento desde sus inicios en el programa 'Sabadazo', donde compartió créditos con Cecilia Galeano y Omar Chaparro.



Después la presentadora se dedicó a buscar nuevos horizontes donde la vimos en diferentes proyectos un ejemplo fue en el programa 'Enamorándonos' programa en el cual participa su hermano 'Lapizito'.

Las diferentes intervenciones quirúrgicas de Gomita han sido pieza clave para su ascenso al mundo del espectáculo, aunque esta vez ni su impresionante cuerpo, ni sus retos extremos en su canal de youtube superaron la broma que realizo por medio de Instagram Stories en donde señala a la fallecida Jenni Rivera.

"Capitán Zúñiga nos lleva a Tampico, estamos nerviosos, nos vamos a tomar la selfie de Jenni Rivera".

Y es que la youtuber se dirigía junto con Edson Zúñiga "El Norteño" y Gustavo Munguía rumbo a Tampico, Tamaulipas para realizar un show.

De inmediato los seguidores de la gran señora se le fueron encima con comentarios que le cayeron como bomba a "Gomita" tachándola de inoportuna y grosera.

Recordemos que la famosa cantante perdió la vida en un accidente aéreo hace 5 años donde lamentablemente perdió la vida.

LOS LABIOS DE GOMITA

No es un rumor que Araceli Ordaz, "Gomita" sea fanática de las cirugías estéticas ya que se ha realizado un sin fin de cambios en su cuerpo como aumento de glúteos lipoescultura y nariz ahora la conductora nos volvió a sorprender en su canal de YouTube con un arreglito más.

La también youtuber se hizo un "arreglito" más y se inyectó los labios al estilo Kylie jenner al parecer no la joven no le teme al cambio radical de su cuerpo recordemos que en su anterior video se realizó un cambio de look en su cabello pintándoselo de rosa.



Con mucha emoción y nervios acudió con el doctor Javier Ruiz a quien la joven siempre ha admirado y es gran amigo de ella.



"Me da mucho nervio ya me lo va hacer me va a desmaquillar me está explicando todo el procedimiento anteriormente me lo había hecho, pero me lo hice muy poquito entonces hoy me lo van a hacer un poco más grande".

Antes de hacerse el retoque "Gomita" aseguró que sus padres no sabían nada de su nuevo arreglo cosa que también la puso nerviosa comentando que se iban a dar cuenta por medio de su canal o por las historias de Instagram.

Después de terminar con el doloroso momento, Araceli se mostró muy feliz con sus nuevos labios, pero al llegar a su casa el miedo atrapo a "Gomita" por la reacción que tendrían sus papas.



Su mamá no estuvo muy de acuerdo y desaprobó el cambio de su hija con una cara desencajada mientras su padre comentó que lucía bella y se miraba bien, aunque con un tono de burla dijo que estaba "loca".

Como siempre los comentarios en Instagram no se hicieron esperar para la polémica presentadora.

"¡Me gustas mucho así princesa como estas no lo necesitas!"



¡Lo que es ya no tener nada que hacer y no saber en qué babosadas gastarse el dinero!"



"Ahora si es gomita de silicona".

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN:

Cantante señala en una carta qué lo orilló a suicidarse...

Seúl.- Kim Jong-hyun reconoció en la nota que estaba corroído por la depresión y pidió que no lo culparan. Se hallaron nuevas pruebas en su apartamento.

El cantante, que formaba parte del grupo Shinee, fue encontrado en un hotel de Seúl. Policía confirmó que se trata de un suicidio.

Investigadores encontraron una pastilla de carbón quemándose en una sartén, un método corriente de suicido en Corea del Sur, una sociedad extremadamente competitiva que tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo.

Una amiga del cantante, la música Nain9, publicó el mensaje de despedida de Kim Jong-hyun, que él mismo había dejado preparado antes de morir:

"Estoy roto por dentro, la depresión que me corroe lentamente al final me ha hundido totalmente", reza el texto.

“Es fácil decir que vas a acabar con todo, pero es difícil acabar con todo (…) me dijiste que quería escapar. Es cierto, quería escapar”, añade.

Kim Jong-hyun confiesa, además: “nunca aprendí cómo convertir ese agotador dolor en alegría”.

Antes de morir Kim también envió varios mensajes a su hermana sobre su "último adiós", lo que la llevó a avisar a la policía.

Los cinco miembros del grupo Shinee empezaron su andadura en 2008. El grupo se convirtió en uno de los máximos exponentes de la ola coreana que llevó la cultura popular de este país al resto de Asia y a todo el mundo.

SHINee, conocido por sus temas pegadizos y sus coreografías milimétricas, es uno de los grupos más conocidos del llamado K-pop. Tiene cinco álbumes publicados, todos ellos un éxito, tanto en Corea del Sur como el extranjero. Algunos llegaron incluso a la lista del US Billboard World Albums.

Kim estaba considerado como una estrella modélica del K-pop gracias a su voz perfecta y a sus talentos de bailarín. A diferencia de otros, nunca se habló de su vida amorosa o de sus adicciones al alcohol o a las drogas.

“Supongo que mi volverme famoso no era mi destino”, expresó también el cantante surcoreano en su nota de despedida.

Una imagen limpia.

Estrellas del pop coreano se preparan durante años en un entorno altamente competitivo. Sus agentes controlan estrictamente su comportamiento y su conducta, desde la alimentación hasta el uso del teléfono móvil.

Cantantes están obligados por ejemplo a no buscarse "problemas", como tener relaciones sentimentales, y se les exige que tengan una imagen "limpia".

En 2009, una conocida actriz surcoreana publicó una tesis explicando que el 40% de los actores y actrices del país habían pensado al menos una vez en el suicidio a causa de la falta de vida privada, del acoso o de la fluctuación de sus ingresos.

Este martes centenares de fans seguían rindiendo homenaje a Kim Jong-hyun frente al hospital de Seúl donde falleció.

"Vine para darle un último adiós porque nosotros los fans no conseguimos ayudarle cuando más lo necesitaba", explicó Jung Min-Kyung, de 19 años. "Nuestro país tiene exigencias muy elevadas con nuestros famosos".

Redes sociales se vieron también inundadas de mensajes de apoyo, con fotografías por ejemplo de fans llorando ante un memorial improvisado frente a la embajada de Corea del Sur en Chile.

SM Entertainment, la compañía que domina el K-pop, anunció que el funeral se celebrará el jueves y que muchos de los grupos que representa anularán sus actuaciones.

"Los demas miembros de SHINee, así como los artistas de nuestra empresa, están consternados", explicó la compañía.

Policía dijo que por deseo expreso de la familia no habrá autopsia, citó AFP.