Comeback de BTS: las 48 canciones de su álbum de antología "Proof"; éxitos, demos y temas nuevos

La agrupación surcoreana BTS, nombrados "Líderes de la siguiente generación" por la revista estadounidense TIME, lanzarán el próximo 10 de junio el álbum de antología "Proof", con el cual, junto con ARMY, harán un recorrido al pasado de la banda, celebraran su presente y llevarán a cabo una profunda reflexión sobre su futuro.

"El álbum de antología, que encarna la historia de BTS, se lanzará cuando comiencen un nuevo capítulo como artistas que han estado activos durante nueve años, para recordar sus esfuerzos pasados", informó Big Hit Music a través de un comunicado.

El nuevo álbum de BTS, está conformado por tres CDs con una gran diversidad de temas musicales, así como nuevas canciones, "que reflejan los pensamientos e ideas de los integrantes sobre el pasado, el presente y el futuro de BTS". Mediante las redes sociales oficiales de "Los Reyes del Pop", Big Hit Music (la agencia que los representa), dio a conocer el tracklist completo de "Proof".

Tracklist del CD 1 de "Proof":

Born singer

No more dream

N.O

Boy in Luv

Danger

I need u

RUN

Fire

Blood sweat & tears

Spring Day

DNA

Fake love

Idol

Boy with luv

ON

Dynamite

Life goes on

Butter

Yet to come

Cabe mencionar que "Yet to come" será la canción principal del álbum de antología de Bangtan Sonyeondan. RM, Suga y J-Hope, participaron en la letra y composición.

Tracklist del CD 2 de "Proof":

Run BTS

Intro: Persona

Stay

Moon

Jamais Vu

Trivia: Seesaw

Cypher pt.3: Killer

Outro: Ego

Her

Filter

Friends

Singularity

00:00 (Zero O'Clock)

Euphoria

Dimple

En este CD, ARMY disfrutará de canciones en solitario de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, sub-unidades e interpretaciones de la rap y vocal line.

De acuerdo con Big Hit Music, el primer CD son "Las crónicas de BTS" y el CD 2, refleja los colores y gustos musicales de cada integrante de la boy band, "y cómo todo esto, junto, forman el encanto de BTS". El tracklist para el disco dos, fueron elegidas por los Idols.

BTS debutó el 13 de junio de 2013.

Tracklist del CD 3 de "Proof":

Jump (Demo ver)

Young love

Boy in Luv (Demo ver)

Quotation mark

I need u (Demo ver)

Boyz with Fun (Demo ver)

Tony Montana (with Jimin)

Young forever (RM Demo ver)

Spring day (V Demo ver)

DNA (J-Hope Demo ver)

Epiphany (Jin Demo ver)

Seesaw (SUGA Demo ver)

Still with you (Acapella ver)

For youth

Cabe resaltar que las canciones del CD 3 de "Proof", solo estarán disponibles en el álbum físico. El único tema que será subido a plataformas digitales, será la nueva canción "For youth" (Hobi, Nam y Yoongi participarón en la composición).

En un comunicado, Big Hit manifestó: "El CD 3 incluye dos temas inéditos 'Young love' y 'Quotation Mark', también tendrá demos y una nueva canción para los fans 'For youth', que expresa el afecto y toda la gratitud de BTS hacia ARMY".