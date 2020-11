Comienzan rumores de colaboración musical entre Lady Gaga y Katy Perry

Estados Unidos.- Hace algunas horas Lady Gaga y Katy Perry fueron noticia en Internet, esto luego de que la segunda le diera me gusta a un comentario de un fanático de la primera en el que le pide visitar el mundo de "Chromatica", como hacer llamar la temática de su nuevo disco, para hacer un dueto juntas, lo que hizo que todo se volviera una gran locura.

Y es que en el mundo del pop y la música en general, se viven importantes momentos que marcan definitivamente las carreras de cada uno de los artistas, tal es el caso del pasado año 2013, cuando las dos cantantes lanzaron su sencillo líder de sus nuevos discos de aquella época casi al mismo tiempo y se hizo una gran competencia entre fandoms cuando ellas ni siquiera se pronunciaban entre sí.

Desde ese momento se rumoró demasiado una enemistad entre las cantantes, pero esto más tarde fue desmentido cuando se les vio salir juntas y hasta posar para algunas fotografías, terminando por completo que se falsamente se decía, pero ahora lo que ha causado gran emoción es saber si ambas colaborarán en algún momento.

Debido a que Katy le dio me gusta al comentario de un fanático de Gaga, todos comenzaron a rumorar que podría ser una posibilidad, ya que no es la primera vez que se habla sobre una colaboración entre ambas, pero de momento es todo muy desconocido, ya que se trató sólo de un me gusta, pero cabe mencionar que recientemente ocurrió lo mismo con otro tema del que te hablaremos más adelante.

.@katyperry liked a comment left by a Little Monster under her latest Instagram post. �� pic.twitter.com/loRBK1WzVl — Gaga Now ⚡️ (@ladygaganownet) November 21, 2020

Desde hace algunos meses se comenzó a rumorar que la cantante española Aitana estaría en el nuevo disco de Katy, cantando a su lado el tema 'Teary eyes', pero esto jamás pasó, lo que sí ocurrió es que se hizo una versión remezclada de 'Resilient' y ahí fue donde cantaron juntas con ritmos de Tiësto. Previo al anuncio, Katy le dio me gusta a un tweet que se refería a una colaboración entre las dos y después compartió una historia de su colega en su cuenta oficial.

La reciente colaboración de Katy Perry es con Aitana. Foto: Instagram

Por este motivo, todos han comenzado a especular que habría una colaboración pláticas, algo que es realmente incierto, pues este año ambas han lanzado sus respectivos materiales discográficos. Gaga estrenó Chromatica, del que se desprenden temas como 'Stupid love' y la colaboración 'Rain on me' con Ariana Grande, mientras que Katy lanzó Smile, con temas como 'Daisies', Never really over' y 'Cry about it later'.

Aunque no se ha confirmado, pero tampoco negado, la realidad es que por ahora sería casi imposible que realizaran una colaboración musical, ya que ambas están enfocadas en distintos temas, pero de serlo, seguramente sería una de las más aclamadas de este año, uniéndose a 'Rain on me' y 'Prisoner' de Miley Cyrus con Dua Lipa.

Entre las colaboraciones más esperadas de toda la historia figuran una de Lady Gaga con Madonna, Cardi B con Nicki Minaj, Katy Perry con Taylor Swift y Mariah Carey con Ariana Grande, pero es esta última la que podría volverse realidad muy pronto, ya que la joven es una invitada especial del "Mariah Carey's Magical Christmas Special", espectáculo de la intérprete de 'All I want for christmas is you' previsto a estrenarse el próximo 04 de diciembre a través de Apple Tv+.

Lady Gaga colaboró este 2020 con Ariana Grande y BLACKPINK

De momento sólo quedan rumores y teorías sobre una colaboración entre Katy Perry y Lady Gaga, pues están bastante ocupadas para hacerlo y meterse de lleno en el trabajo, pero no es algo que se descarte, ya que las cantantes han consentido en más de una ocasión a sus fanáticos con lo que quieren obtener, tal es el caso de la colaboración 'Sour Candy' de Lady Gaga y BLACKPINK.