'Coming 2 America' de nuevo en primer lugar de la lista de transmisión de Nielsen en Estados Unidos

Hollywood.- Por segunda ocasión “Coming 2 America” es el programa que más reprodujo en Estados Unidos, según la cifras publicadas por Nielsen, 770 millones de minutos totales de transmisión del 8 al 14 de marzo.

“Coming 2 America”, encabezó una lista de los 10 mejores en streaming semanal, la cual habitualmente está dominada por Netflix, siendo el primer programa o película en streaming en Amazon Prime Video que encabezó una lista de los mejores e la semana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que los números provienen de Nielsen, se encarga de rastrear la transmisión semanal a través de televisores en los Estados Unidos, para títulos en Netflix, Disney +, Amazon y Hulu.

Leer más: La mitad de los americanos querrían a Dwayne "La Roca" Johnson como presidente

The Crown, regresó a la lista con 449 millones de minutos en sus 40 episodios, esta serie de Netflix, captó la atención de la audiencia a fines de 2020 y principios de 2021.

El drama basado en la realidad sobre la familia real británica provino de una acumulación de anticipación por la transmisión de CBS del 14 de marzo de la entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan Markle, según informó Dealine.

En otros lugares, Yes Day de Netflix en la cima de Raya y The Last Dragon de Disney para terminar en segundo lugar detrás de Coming 2 America . Yes Day es una película familiar de acción real protagonizada por Jennifer Garner, quien también la produjo.

Yes Day obtuvo 402 millones de minutos de visualización, en comparación con los 390 millones de Raya , pero la comparación es inexacta.

Disney + ofreció a sus suscriptores la oportunidad de pagar $ 30 por Raya , mientras que Yes Day está incluido sin cargo adicional con el precio de suscripción regular, según la práctica habitual de Netflix.

Leer más: ¡No es broma! EEUU publica guía de "Preparación para el Apocalipsis Zombie"

La película Coming 2 America, protagonozaa por Eddie Murphy, fue una de varias películas de alto perfil redirigidas a la transmisión debido a Covid-19.

Cabe mencionar que Paramount eligió vendérselo a Amazon ya que hizo frente a un período prolongado de cierres de salas de cine.