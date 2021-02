Como Fernando Colunga: Ariadne Díaz abandona serie de 'Malverde'

La serie ‘Malverde, El Santo Patrón’ sufre otro inconveniente en la producción, pues tras la renuncia de Fernando Colunga como el protagonista, ahora Ariadne Díaz siguió sus pasos y abandonó el proyecto.

La actriz Ariadne Díaz había sido confirmada para el rol protagónico de la nueva serie acerca de la figura de Jesús Malverde, el considerado en Sinaloa, México como ‘El Santo de los Narcos’. En esta producción, habría sido Fernando Colunga el elegido para tomar el rol principal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, luego de que Fernando Colunga anunciara su salida de la serie, la actriz Ariadne Díaz también abandonó el proyecto, por lo que la producción tendrá que buscar ahora a otra protagonista femenina.

Por Telemundo, la serie ‘Malverde, El Santo Patrón’ es uno de los próximos estrenos más esperados por los televidentes, siendo anunciada con un elenco estelar, además de tratarse del mítico personaje de la cultura sinaloense.

A pesar de toda la emoción, lamentablemente para la producción la serie perdió a su protagonista principal, tras la renuncia de Fernando Colunga. El actor habría dejado el proyecto debido a que, con 54 años, todavía no ha sido vacunado contra Covid-19, y por su edad no entra en el esquema de vacunación a la población vulnerable en México. Aunque otra versión del por qué Colunga no aparecerá, dice que es debido a que su madre se encuentra delicada de salud y ha preferido acompañarla.

Leer más: La supuesta razón por la cual Fernando Colunga abandonó la serie "Malverde, el santo patrón"

Tras el suceso, otro elemento importante del elenco de ‘Malverde, El Santo Patrón’ habría dejado el proyecto.

La actriz Ariadne Díaz, a quien se le conoce principalmente por actuaciones en televisión como las de ‘La Malquerida’ y ‘La doble vida de Estela Carrillo’, habría abandonado también la serie.

Te puede interesar: Pedro Fernández reemplazaría a Fernando Colunga en la teleserie "Malverde"

Los motivos por los cuales la actriz ya no formará parte de la serie no han sido esclarecidos, sin embargo, supuestamente, Ariadne Díaz habría dejado su papel protagónico al saber que Fernando Colunga habría renunciado, razón por la que decidió hacer lo mismo.

Tras la salida de Colunga, Pedro Fernández fue el elegido para reemplazarlo y arrancar con las grabaciones este martes. No es conocido si Ariadne Díaz habría alcanzado a grabar alguna escena con el también cantante, o si su renuncia se dio antes de iniciar. Tampoco se ha confirmado si la producción ya tiene en mente quién será la actriz que llenará el hueco que Ariadne dejó al salir.

Malverde, la serie.

Según el mismo Telemundo, ‘Malverde, El Santo Patrón’ será la producción más grande que jamás haya hecho para la televisión, inspirada en la vida de Jesús Malverde, el apodado ‘Santo de los Narcos’ y considerado como una especia de Robin Hood sinaloense.

Esta estaría basada en hechos históricos conocidos de la vida real de Jesús Malverde, quien nació en 1870 y murió en 1909, y quien se convirtió en un símbolo venerado por los sinaloenses, a quien se le ha construido capillas en su honor.

Sin embargo, esta no se trata de una recreación completamente fiel a los hechos, sino que la producción se dio la libertad creativa de crear una historia ficticia con elementos de la realidad que se conocen de la vida de Malverde.

Suscríbete aquí a Disney Plus.