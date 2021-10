Como La Chilindrina y Cantinflas, algunos de los disfraces que Octavio Ocaña usó como Benito Rivers

El actor mexicano Octavio Ocaña dio vida al querido personaje "Benito Rivers" en la exitosa serie de televisión "Vecinos". Originario de Villahermosa, Tabasco, se unió al elenco de este programa en el 2005, cuando tenía siete años de edad. Algo que caracterizaba a su personaje, era que no quería ser actor, ante la insistencia de sus padres de convertirlo en una estrella de cine.

Los fans de "Vecinos" lloran la muerte del actor Octavio Ocaña a sus 22 años de edad; perdió la vida el viernes 29 de octubre de 2021 tras recibir un balazo. Hasta el momento se desconocen cómo sucedieron las cosas.

A través de redes sociales muchas personas han manifestado que recordarán a "Benito Rivers" con alegría, recordaran los diversos castings a los que asistió obligado por sus padres "Lorena y Frankie Rivers", así como los graciosos disfraces que usó durante los años que formó parte de "Vecinos".

"Pero si a mí no me gusta actuar" o "qué yo no quiero ser actor", son algunas de las frases que el personaje de Octavio Ocaña les decía a sus padres, quienes simplemente le respondían: "si, si quieres".

"Benito Rivers" fue en contra de su voluntad a muchos castings para películas y comerciales, pero no lograba quedarse en la mayoría de estos. Lo vimos disfrazado de "La Chilindrina", "Cantinflas", de "Capulina", "El lonje moco", de un adorable puerquito para un comercial de "Súper jamón" y hasta de "Tinker Bell".

Al verlo con sus diversos disfraces, el portero "Germán" ("conserje, conserje", dijera el personaje del comediante Lalo España), no podía evitar reírse y bromear con su amigo "Benito Rivers". En ocasiones el pequeño reaccionaba un tanto molesto y en otras veces simplemente le decía: "¿qué pasó Germán? Sea más cordial con el amigo".

"Que gran actor Octavio Ocaña, es muy lamentable su partida, pero así lo recordaremos siempre, haciéndonos reír", expresó una usuaria de YouTube en un video de Distrito Comedia, con una recopilación de lo mejores castings a los que asistió "Benito Rivers".

¿Cómo murió el actor Octavio Ocaña?

Una de las versiones señala que el actor de 22 años de edad, murió supuestamente en un intento de asalto en el municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Viajaba en una camioneta gris de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee. En un intento de despojo habría recibido un balazo.

De acuerdo con otra versión, la muerte de Octavio Ocaña estaría relacionada con una persecución policiaca. Aparentemente el actor conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, en compañía de dos amigos; al intentar huir según chocó y el disparo que terminó con su vida, habría provenido del interior de la camioneta.

Las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones; de momento no hay una versión oficial sobre la muerte del actor quien por varios años, interpretó a "Benito Rivers", el niño que no quería ser actor.