Como alumno de secundaria, así fue como Octavio Ocaña le pidió a Nerea Godínez que fuera su novia

El actor de televisión Octavio Ocaña tenía un lindo noviazgo con Nerea Godínez; ella tiene un hijo fruto de una relación pasada y ambos se llevaban de maravilla. El pequeño de cariño le decía "papá Tavo". Uno de los planes que tenían era contraer matrimonio en enero de 2022, lamentablemente ese anhelo de ser marido y mujer no pudo ser, como muchos otros sueños que tenían.

Quien interpretara a "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos" (creada por el comediante Eugenio Derbez), murió el pasado 29 de octubre a causa de un impacto de bala en su cabeza. Su padre, el empresario Octavio Pérez, asegura que su hijo fue asesinado por policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

A través de sus redes sociales Nerea Godínez compartió un poco de lo que fue su historia de amor con Octavio Ocaña. Se conocieron en noviembre de 2020 en una reunión de amigo en común, en ese momento hicieron "clic". Lo que comenzó como una amistad, terminó en una inolvidable relación amorosa para la joven.

Un par de meses después de haberse conocido, comenzaron a tener comunicación a través de mensajes en redes sociales. "Al principio fuimos súper amigos, súper compas como él decía".

Posteriormente, fue Octavio Ocaña quien tomó la iniciativa de declararle su amor a Nerea. Al principio ella no quiso ser novia del actor, pues tenía miedo de que solo fuera algo pasajero. "Yo me negaba y le decía: 'no, no quiero, mejor vamos a ser amigos'".

Octavio Ocaña no se dio por vencido. Nerea Godínez compartió con sus seguidores en redes sociales, la forma como el actor de "Vecinos" le pidió que fuera su novia.

Con un cartel, así como en secundaria, ya saben, súper romántico, él era súper detallista.

Nerea también habló sobre los viajes que hicieron juntos. "Mi mamá lo adoraba, él se daba a querer, era un chavo que lo veías y lo amabas, de esa vibra tan bonita que soltaba". Además comentó que Octavio Ocaña era muy responsable, se levantaba temprano, hacía el desayuno, llevaba a su hijo a la escuela, iba por él, lo llevaba a sus clases de futbol y natación.

Nerea Godínez mencionó que junto con sus suegros y cuñadas, lucharan para que la muerte de Octavio Ocaña no quede impune, además no permitirán que su imagen sea manchada cono algunas personas han intentado hacer.