¿Cómo aprendió inglés Eiza González?

Por dicha razón, Eiza habla perfecto el inglés , teniendo una de las mejores dicciones entre sus colegas de trabajo, por lo que muchos creen que cuando habla su voz está doblada, pero no es el caso, pues su pronunciación es fluida y con una gran variedad de palabras

Lo que muchos no saben es que Eiza González se preparó desde muy pequeña para aprender inglés, lo que la hizo poder dominar el idioma a la perfección. La artista se preparó en el Colegio Británico y The American School en la Ciudad de México para tener un dialecto perfecto.

Habiendo artistas mexicanos como Salma Hayek en Estados Unidos que no han logrado deshacerse de su acento mexicano a la hora de hablar inglés, Eiza es una de las que ha demostrado que su nacionalidad no ha sido un impedimento para hacerlo por su propia cuenta.

Lo que mucho ha llamado la atención de todos es la gran habilidad que tiene la artista mexicana de 32 años para dominar el idioma inglés y se han cuestionado cómo lo ha logrado, pues no ha sido fácil para muchos.

Pero Eiza en Hollywood ya es todo un ícono , logrando tener presencia en importantes proyectos de la pantalla grande como lo son "Ambulance: Plan de huida", "Kung Fury: The Movie", "Godzilla vs Kong", "I care a lot", "Bloodshot", "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "Baby Driver" y muchos más.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.