"¡Cómo ching...!": grita Issabela Camil a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver por preguntas de Luis Miguel

Issabela Camil, quien ha enfrentado una persecución por la aparición de su personaje en ‘Luis Miguel, La Serie’ no puede ocultar su incomodidad y hasta su enojo cuando se le pregunta acerca de su romance con El Sol.

En el programa que Yolanda Andrade y Montserrat Oliver conducen, Issabela Camil fue una de las invitadas especiales, y la actriz no pudo escapar de las preguntas y las pesadas bromas del dúo conocido por ser irreverente.

La actualmente esposa de Sergio Mayer había hasta advertido a las conductoras que se retiraría si no detenían la oleada de comentarios sobre la serie, pero muy al estilo de ambas, sólo provocó que se volvieran más insistentes, ante una evidente incomodidad de la actriz.

“¿Eres como te pintan en la serie o no?”, fue la pregunta muy directa por parte de las dos conductoras del programa ‘Montse & Joe’ a Issabela Camil.

“Me voy a parar, eh. Me voy a parar de este sofá nuevo, de lujo máximo. Me voy a parar”, advirtió la actriz en broma, aunque ya desde entonces se notaba que la repentina mención de la serie biográfica de Luis Miguel no le había hecho muy feliz.

En un segmento del programa, en medio de una conversación acerca de las hijas de Issabela Camil con su esposo, Yolanda Andrade preguntó si la actriz les había advertido nunca salir con un cantante, pues así evitarían escuchar sus canciones en todas partes.

“¡Cómo ch*ngan! A la próxima me paro”, respondió Issabela Camil, pidiendo que dejaran de hacer alusión a su relación con el cantante de ‘La incondicional’. Pese a que trató de desviar nuevamente la conversación, eventualmente el tema seguía saliendo a colación.

Más adelante, Issabela Camil recibió por parte de la producción un relicario de oro que le dijeron que contenía la foto de alguien a quien quería mucho. Yolandra Andrade no pudo contener las ganas de bromear de nuevo, diciendo que era la foto o las cenizas de la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, mientras la actriz intentaba abrirlo. “Coño, Érika, ábrelo”, gritó la conductora imitando la voz de Luisito Rey.

Fue hasta que Montserrat Oliver preguntó a Issabela Camil su opinión sobre la actuación de Camila Sodi como ella en ‘Luis Miguel, La Serie’ que la actriz al fin respondió, algo desesperada que no ha visto la serie ni piensa verla.

“¡No la he visto! ¡No he visto la serie! No he visto absolutamente nada. Si lo viví, ¿para qué lo voy a ver en tele? Nombre, nada que ver”, dijo.