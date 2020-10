¿Cómo conoció Thalía a Tommy Mottola, con quien cumplirá 20 años de matrimonio?

En diciembre próximo Thalía y Tommy Mottola celebrarán 20 años de matrimonio. El año ambos se dedicaron amorosos mensajes con motivo de su aniversario de bodas número diecinueve: "¡19 años! Y parece que fue hace unos cuantos diciembres nada más, los dos saltamos de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con mucho amor, hoy celebramos con nuestros hijos la grandeza del amor ❤️❤️", escribió la cantante mexicana junto a un video de aquel día tan especial en su vida.

Por su parte Tommy Mottola manifestó: "hace 19 años Dios me trajo un ángel y cambió mi vida para siempre, todos los días ella es mi inspiración, mi luz, mi motivación y el único amor de mi vida, estoy tan agradecido y tan afortunado de tener una persona tan hermosa como mi esposa".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La boda de Thalía y Tommy Mottola, fue nombrada la "boda del año"

Fue en 1999 estando en las grabaciones de la telenovela "Rosalinda", cuando Thalía conoció a Tommy Mottola quien en ese entonces era el presidente de la casa disquera Sony Music. "Me lo presentó Emilio Estefan, fue durante una cena, estaba grabando aquí en México 'Rosalinda' y fui a Miami un fin de semana a una reunión de amigos, lo conocí y quedamos impresionados", contó anteriormente la cantante. Contrajeron matrimonio el 2 de diciembre del año 2000, en la majestuosa Catedral de San Patricio, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Cabe mencionar que para el empresario estadounidense de la industria musical, se trataba de su tercer matrimonio. Antes de Thalía, Tommy Mottola estuvo casado con Lisa Clark, con quien tuvo dos hijos: Michael y Sarah Mottola; se divorciaron en 1990. Tres años después se casó con la cantante Mariah Carey. En 1997 anuncian su separación aunque el divorcio se les otorgó hasta 1998.

A la celebración por la boda de Tommy Mottola y Thalía, asistieron varios cantantes y actores:

Bruce Springsteen.

Robert De Niro.

Juan Gabriel.

Julio Iglesias.

Michael Jackson.

Jennifer López, entre otros.

Emilio Estefan fue el padrino de la boda.

Thalía utilizó un icónico vestido de novia firmado por Mitzy que pesaba unos 70 kilos, no obstante, el peso del vestido sobre la cantante se distribuía con los 17 metros de la cola. "Estoy viviendo mi propio cuento de hadas, la felicidad sí existe. Yo soy plenamente feliz al lado de Tommy y me caso enamoradísima, él adora a mi familia y me trata como una reina, ¿qué más puedo pedirle a la vida?", manifestó la mexicana.

Por otra parte, en una reciente emisión del programa Latin Music Queens de Facebook Watch, Thalía habló sobre la muerte de su padre, el científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares, ocurrida cuando tenía solo seis años de edad. La actriz y cantante mexicana mencionó que tras el fallecimiento de su progenitor, desencadenó en ella el trastorno obsesivo compulsivo (TOC u OCD, por sus siglas en inglés), el cual padece desde entonces.

Estaba enfermo, cada vez más enfermo, la última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía, ella me dijo: 'dale un beso a tu papá para que se ponga bien', y le di el beso y cuando me fui las máquinas (empezaron a sonar) y luego murió.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, nombre completo de la cantante originaria de la Ciudad de México, señaló que al escuchar las máquinas justo después de que ella le diera el último beso, desencadenó el trastorno obsesivo compulsivo. "Se murió y yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado, eso es demasiado para una niña de seis años y desde entonces, empecé con el TOC".