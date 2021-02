"Como cristianos nuestro deber es perdonar" dice Sarita Sosa, hija de José José sobre sus hermanos

Sarita Sosa dejó muy en claro en una reciente entrevista para el programa "Primer impacto" de la cadena estadounidense Univisión, que no permitirá más que sus medios hermanos José Joel y Marysol Sosa, se sigan metiendo en su vida. La hija menor del fallecido cantante José José, el inmortal "Príncipe de la Canción", aseguró que entre sus hermanos y ella, no es posible una reconciliación o algún tipo de acercamiento en el futuro.

"Los perdono, como cristianos nuestro deber es perdonar, yo creo que es 'perdona, pero no te dejes pisotear', como me decía mi papá", expresó Sarita Sosa, asegurando que José Joel y Marysol Sosa la han "pisoteado". Dijo que esto pasa hasta el mejores familiares, "siempre hay hermanos que no se llevan o tienen sus diferencias, no es nada del otro mundo".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sarita Sosa Salazar, fruto de la relación amorosa que tuvo el cantante José José con Sara Salazar (su última esposa), manifestó que entre sus hermanos y ella han pasado tantas cosas "que no sé si vamos a poder regresar a como éramos antes, sí creo que podemos llegar a una paz donde no haya tanto caos, pero convivir como cuando éramos niños, no lo sé".

Leer más: Sospechan que Sarita Sosa, hija de José José, padece este trastorno mental

Hace unos meses los cantantes José Joel y Marysol Sosa (hijos que tuvo "El Príncipe de la Canción" con la actriz mexicana Anel Noreña), dieron a conocer haber encontrado un testamento de su padre en México. El proceso legal con respecto a la herencia de José José está en pausa ante la actual contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Sarita Sosa señaló en la entrevista para el show de televisión antes mencionado, que efectivamente hay un caso ante la corte norteamericana sobre la herencia de su padre. La también cantante confirmó la existencia de un testamento más reciente de su padre, aunque no conoce la fecha de validación. Asimismo reveló tener dos propiedades en la ciudad de Miami, estado de Florida, Estados Unidos: un departamento y la casa en la cual vivió sus últimos años el intérprete de temas como "Gavilán o paloma", "El triste", "La nave del olvido", "El amar y el querer" y muchas más.

¿Cuál es el verdadero testamento de José José?

Sobre la controversia sobre el testamento de su papá, Sarita Sosa comentó que su progenitor llevó a cabo sus correspondientes asuntos legales con sus abogados, para mantener la paz, "yo no me meto en nada y le digo a los abogados: 'ustedes saben lo que hacen'".

Yo sé que muchos dicen que salió un testamento acá y allá, pero mi papi tenía sus cosas pero vivía acá y todo se tiene que hacer acá, es un proceso muy largo y para un artista de ese tamaño eso va para largo.

Leer más: Aparece testamento de José José y revelaría muchas sorpresas

La hija de la viuda de José José, no entiende por qué muchas personas tratan de provocar controversia sobre este asunto: "esto es un proceso normal, es un protocolo normal que se tiene que hacer cuando alguien fallece, pero (no tengo) temor o algo así, no".

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, fue uno de los cantantes más emblemáticos de nuestro país. El inmortal "Príncipe de la canción" nació 17 de febrero de 1948 en el barrio de Clavería, en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México. Murió el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Homestead, Florida (Estados Unidos) por complicaciones derivadas de cáncer de páncreas que padecía.