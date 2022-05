"Como desearte feliz cumpleaños, ya no estás aquí", triste mensaje de Humberto Zurita a Christian Bach

"Es una cosa de ella, es algo que ella decidió, ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos, así va a ser siempre. Dijimos lo que teníamos que decir, bueno, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto. Pero no hay que hacer un circo de esas cosas, pienso yo y nunca lo quisimos hacer ni de nuestras vidas cuando estábamos en vida, cuando ella estaba en vida, y bueno, hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba".

Junto a una fotografía inédita de Christian Bach , el también director cinematográfico, de 67 años de edad y originario de Torreón, estado de Coahuila, México , expresó: "¿Cómo desearte un feliz cumpleaños, si ya no estás aquí? Tus fechas ya no coinciden entre ese día triste y gris de tu partida con el 9 de mayo en que naciste; luz de Luna y sol radiante".

Este 2022 la actriz argentina Christian Bach hubiera cumplido 63 años de edad. En sus redes sociales, su viudo, el actor mexicano y productor de televisión Humberto Zurita , publicó un triste mensaje con motivo del natalicio de la madre de sus hijos Emiliano y Sebastián Zurita . Sus palabras han conmovido a sus miles de seguidores, al expresar que como puede desearle un feliz cumpleaños, si ya no está aquí .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

