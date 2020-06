¿Cómo era Héctor Suárez con sus hijos?

Héctor Suárez Gomís ha estado compartiendo en sus redes sociales recuerdos, videos y fotografías en memoria de su señor padre Héctor Suárez, quien falleció el pasado martes a consecuencia de un paro cardiorespiratorio mientras dormía en su hogar en Cocoyoc, estado de Morelos.

En un reciente post en su feed de Instagram, el actor Héctor Suárez Gomís manifestó: "papá, voy a compartir una anécdota para que la gente sepa cómo eras con tus hijos". Su historia se remonta a finales de los años '70. "Es 1979 y en mi mente existe solo una cosa: ir al Camp Flying Eagle (me mandaron por primera vez a Michigan en 1977). La tradición en la casa a partir del verano del '77, era que si yo sacaba buenas calificaciones, me mandarían casi todo el verano a un camp que estaba en Mancelona, Michigan".

Las cenizas de Héctor Suárez se encuentran en una capilla familiar, junto a sus padres. Foto: Luis Ramírez / Agencia Reforma

Héctor Suárez Gomís señaló que siempre fue un niño de casi puro 10 en sus calificaciones escolares, "cuando entregué la boleta de calificaciones del mes de marzo, mi papá me dijo: '¡otra vez te irás a tu camp, campeón!' Se fue de gira dos meses y cuando regresó, me enseñó un fajo de dólares y dijo que eran pagar mi viaje. El Camp Flying Eagle es uno de los lugares más importantes de vida ¡En total fui 7 veces! Viajar yo solo desde los 8 años a un país en el que no se hablaba mi idioma, me hizo independiente, fuerte y crecí con mucha seguridad".

Héctor Suárez y su gran lección de humildad

El también comediante contó que a sus 18 años, en una plática profunda y dura en la que su papá tenía que darle una gran lección de humildad, le confesó lo que en realidad había hecho en 1979 para no fallarle y mandarlo a su campamento.

El señor Héctor Suárez estaba pasando por una etapa de 'vacas flacas' y para cumplir su palabra, se fue durante más de dos meses a trabajar de incógnito como payaso en un circo.

"No, por supuesto que no es denigrante trabajar en un circo y mucho menos lo es ejercer la antigua y hermosa profesión de payaso. Sucede que para ese entonces, se suponía que mi papá ya 'había llegado', ya era muy importante, famoso, querido y admirado por el público y respetadísimo por su gremio. Nada de eso le importó y antes que su nombre, estaba el amor por su hijo".

¡Así fue toda su vida con cada uno de sus hijos! ¡Así fue toda su vida con cada persona que habitaba en su corazón!

"En los '80 vendrían 'Lagunilla mi barrio', 'El Milusos', '¿Qué nos pasa?' y se convertiría en uno de los actores más importantes, más premiados y mejor pagados del continente. ¡Gracias por ser mi papá!", recalcó Héctor Suárez Gomís.

También te puede interesar:

Héctor Suárez y el último video que publicó en TikTok

Cuando Héctor Suárez le dijo a Emilio Azcárraga: págueme lo que me debe

Héctor Suárez Gomís comparte triste carta anta la muerte de su papá