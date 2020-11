¿Cómo es la cantante Flor Silvestre con su público? Fan cuenta su historia

Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, desde el inicio de su carrera artística se ha mostrado muy agradecida con su público por todo el apoyo. La viuda de Antonio Aguilar siempre se ha caracterizado por ser una gran diva humilde de la música mexicana y de la época de oro del cine mexicano, siempre entregada a sus fans.

Cada uno de los fans quienes han tenido el privilegio y la fortuna de conocer de cerca a Flor Silvestre, tienen una anécdota para compartir sobre ese encuentro con la hermosa Guillermina Jiménez Chabolla. En la cuenta de Instagram @florsilvestrefc, se comparten fotografías de antaño de la señora Flor, datos de su fascinante trayectoria artística y más. En uno de los post de esta cuenta, fue compartido el relato de Rafael Espinosa quien guarda un muy buen recuerdo del día que conoció a la abuelita de Ángela Aguilar.

"Me gustaría compartir con ustedes una anécdota que me gusta mucho, sobre cómo conoció un amigo mío a esta gran mujer", comentó el administrador de la cuenta de Instagram antes mencionada. Rafael Espinosa contó: "yo ya la había saludado en 1997 en persona, pero el 18 de junio del 2014 fui al Teatro Calderón a Zacatecas, pude ingresar y acercarme a la señora Flor, desde su camerino me tomé una foto".

Saliendo del camerino se agarró de mi brazo y literalmente nos salimos juntos del teatro, pude platicar un poco con ella, es muy pero muy accesible. Le platiqué que soy de Colima y se acordó de aquí (del estado de Colima), me dio las gracias y se fue. Esa fue digamos la primera vez.

Flor Silvestre siempre muy accesible con sus fans. Foto: Instagram @florsilvestrefc

Flor Silvestre, una artista en toda la extensión de la palabra

Flor Silvestre, participó en más de setenta largometrajes, en la mayorías como protagonista. En algunas ocasiones participó como actriz secundaria o artista invitada; es una de las actrices más queridas, admiradas y respetadas de la extinta época de oro del cine mexicano.

La bella Flor Silvestre tuvo se debut en el cine en 1950 en la película "Primero soy mexicano". Cabe mencionar que la carrera cinematográfica de Guillermina Jiménez Chabolla (originaria de Salmanca, Guanajuato) abarcó varios géneros, entre ellos la comedia ranchera, el drama rural, el western mexicano, el cine de terror, la comedia urbana y el drama revolucionario. Varias de las películas que llevó a cabo, las protagonizó al lado de su amado Antonio Aguilar.

"Primero soy mexicano", película que marcó el debut cinematográfico de Flor Silvestre, fue escrita y dirigida Joaquín Pardavé; también estuvo protagonizada por Luis Aguilar y el mismo Joaquín Pardavé. En la historia (basada en la obra de 1903 de Florencio Sánchez, "M'hijo el dotor"), Guillermina Jiménez Chabolla interpretaba a "Lupe".

Dicha película narra la historia sobre un hacendado llamado Ambrosio (Joaquín Pardavé), quien espera ansiosamente a su hijo Rafael (Luis Aguilar), quien terminó de estudiar medicina en Estados Unidos y está en camino de regreso a México. Ambrosio es analfabeto y por lo tanto su ahijada Lupe es la que lo enseña a leer y escribir. Cuando Rafael llega a casa, parece olvidarse de sus raíces mexicanas y viene con influencia estadounidense. Parece sin embargo, que logró llamar la atención de Lupe, la ahijada de su padre, a quien luego seduce y resulta embarazada.

Tras el exitoso debut en el cine de Flor Silvestre con la película "Primero soy mexicano", volvió a trabajar al lado de Luis Aguilar y Francisco Avitia en 1951, en la cinta "El tigre enmascarado". En la trayectoria como actriz de Guillermina Jiménez Chabolla, el productor de cine y guionista mexicano de ascendencia judía, Gregorio Walerstein, fue una pieza clave en sus inicios. Asimismo es una de las intérpretes femeninas más emblemáticas de la música mexicana dentro de los géneros de la ranchera, el bolero, el bolero ranchero y el huapango, con más de 300 grabaciones en tres sellos discográficos: Columbia, RCA Víctor y Musart.