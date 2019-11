Cómo es la relación actual entre Lambda García y Polo Morín

Lambda García contó en una entrevista para el programa Venga la Alegría cómo es su relación con su ex novio Polo Morín. El actor aseguró que cuando han tenido que estar juntos por cuestiones laborales, ambos han mostrado madurez y cordialidad. Cabe recordar que los jóvenes actores trabajaron en la telenovela "La reina soy yo", donde el personaje de Lambda es el papá del personaje de Polo.

Supuestamente Polo Morín terminó su noviazgo por una infidelidad por parte de Lambda García. "La convivencia ha sido muy buena, independientemente de todo lo que se dijo, lo que pasó y lo que no pasó, siempre uno tiene que ser muy consciente de darle la mano o no ser grosero o de no tener mala cara o de no tratar mal a tus compañeros actores, independientemente de todo lo que pasa alrededor, siempre tienes que tener una buena cara para lo que está pasando".

Lambda García señaló que las veces en que se encuentra con su ex novio, lo saluda.

Siempre te vas a encontrar con personas que formaron parte de tu pasado durante toda tu vida, y que flojera estar volteando a tu derecha o voltear a la izquiera para no encontrarte con esa persona.

Polo Morín comentó anteriormente en una entrevista para la revista TVyNovelas, que tras su ruptura con Lambda tomó varias sesiones de terapia. "Es un proceso delicado y doloroso para todos, pero lo que yo viví fue mucho más rápido, pensé que iba a tener un duelo mucho más largo, honestamente".