¿Cómo es la relación de Constanza, hija de Edith González, con su madrastra?

Lorena Velázquez, quien fuera una de las amigas más cercanas a la fallecida actriz Edith González, contó en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión cómo es la relación que tiene Constanza con su madrastra Paulina Velasco, esposa de su padre biológico Santiago Creel.

"Lo que sé es que vive con su papá y que tiene dos medias hermanitas y que la esposa de Creel la quiere mucho y ella debe de estar muy triste pero dentro de todo tiene una familia, entonces yo creo que está muy bien", comentó Lorena Velázquez.

La actriz también habló en la entrevista con el programa antes mencionado, sobre la depresión que vive la señora Ofelia Fuentes, mamá de Edith González. "Está muy deprimida, esas cosas son muy fuertes, a mí me hablas de Edith y también me siento muy triste, pero creo que ahora (Ofelia Fuentes) está en una casa de salud en Cuernavaca, ahí tiene doctoras y enfermeras, tiene gente que la trata muy bien, que va a tratar de quitarle la depresión".

Ella no cree que edith haya muerto, ella lo único que te dice es 'ay, Lore, Edith ya no me viene a ver, por qué me olvida' para ella no ha muerto.