¿Cómo es la relación de Irina Baeva con las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

Muchas personas se han llegado a preguntar sobre cómo es la relación entre Irina Baeva con Elisa Marie y Alexa Miranda, fruto de la relación amorosa que tuvo su prometido Gabriel Soto con la también actriz Geraldine Bazán. En una entrevista que la actriz de telenovelas de origen ruso tuvo con Yordi Rosado para su show en YouTube, habló al respecto e incluso, compartió un momento muy especial que vivió con la hija mayor de su novio.

Irina Baeva, ex novia del actor venezolano Emmanuel Palomares, contó que poco a poco a logrado forjar una buena relación con las adorables hijas de Geraldine Bazán. "Es complicado, pero es ir conociéndonos, es hacer recuerdos, construyendo algo que de pronto es complicado porque puede existir un prejuicio de parte de ellas, un: 'no sé, no estoy segura, no la conozco', pero hemos vivido algunas cosas".

Sin entrar en muchos detalles, recordó una ocasión que fue muy especial para ella. En un momento de tristeza tras una pelea de su hermana y su cuñado en una vacaciones en Acapulco, estado de Guerrero, México, llegó Elisa Marie y le dio un abrazo para que se sintiera mejor, sin habérselo pedido.

Yo estaba muy triste, yo estaba llorando y que llegara Elisa, que me diera un abrazo y que me apoyara en una situación así complicada. Una niña de 11 años que entiende más allá y conecta y siente.

"Recibir muestras de cariño, cuando ves todo esto que está pasando del otro lado, que está pasando en el sentido mediático, y que todo el mundo a lo mejor despotrica en tu contra o te acusa, de pronto aquí en casa te sientes como en seguridad y ves este tipo de muestras de cariño y dices, 'ok, aquí estamos, eso es lo que hay', con eso estamos trabajando".

En su charla con Yordi Rosado, conductor y productor de televisión quien formaba parte del show "Otro rollo" con Adal Ramones, reveló que en su momento ante el revuelo que estaba causando su relación amorosa con el galán de telenovelas, le pidió a Gabriel Soto que la ayudara a hablar con su ex esposa Geraldine Bazán.

"Yo quise ir a hablar con ella, yo se lo pedí a Gabriel, nunca se dio, mi intención nunca fue lastimar a nadie y estoy segura y aquí sí puedo hablar, no me gusta hablar por otras personas, pero puedo hablar por Gabriel, la intención de ninguno de los dos era lastimar a nadie, a nadie, yo soy de hablar cosas frente a frente, nunca se dio".

Geraldine Bazán asegura que Irina Baeva se metió en su matrimonio con Gabriel Soto. Con respecto a su boda, el actor protagonista de la nueva telenovela de Televisa "Te acuerdas de mí", manifestó en una entrevista para People en Español que aún no tiene una fecha exacta, ya que esperaran para ver cómo va desarrollándose el año por el tema de la pandemia.

"Ver qué tanto se empiezan a abrir las fronteras porque queremos que la familia de Irina venga desde Rusia para que estén con nosotros, entonces ya todos los detalles más precisos, se los iremos contando cuando los tengamos".