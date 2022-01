"¿Cómo está Índigo?", Evaluna Montaner, esposa de Camilo, preocupa a fans ante la caída que sufrió

El orgulloso abuelo Ricardo Montaner, tiene la certeza de que el bebé de su hija, será niña: "yo creo que es nena, pero, si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente, a veces me gana la impaciencia".

"No es solo el nombre de un color que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad, además de que es un nombre sin género".

Evaluna Montaner y Camilo se convertirán en padres entre marzo y abril ; la llegada del bebé ha llenado de alegría no solo a los cantantes, sino también a sus respectivas familias. Sin importar el género llevará el nombre de Índigo , al respecto el intérprete de temas como "Vida de rico" o "Ropa cara", mencionó meses atrás:

En su cuenta de Instagram, red social donde tiene casi 19 millones de seguidores, Evaluna publicó un video donde se ve al padre de su hijo, haciéndole una curación en la zona lastimada . "Hoy me caí y Camilo me cuida", expresó la hermana de los también cantantes Ricky y Mauricio Montaner (integrantes del dúo de reguetón y pop latino Mau & Ricky).

