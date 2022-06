"¿Cómo estás mi amor?", exhiben a David Zepeda intentando, según, conquistar a una fan (VIDEO)

En TikTok se viralizó un video del actor mexicano David Zepeda, donde supuestamente intentó conquistar a una fan llamada Tabata; dichas imágenes fueron compartidas por ella misma. Tras la publicación, otras seguidoras del galán de telenovelas, comentaron que a ellas también les había enviado videos donde las saluda y les dice cosas bonitas.

De acuerdo con Tabata, David Zepeda y ella comenzaron a intercambiar mensajes vía Instagram, luego de haber publicado una fotografía mostrando sus piercings. Según su relato, fue el actor, de 48 años de edad y originario de Nogales, estado de Sonora, México, quien la contactó tras ver la foto que posteó.

"Cómo olvidar cuando le mostré mis piercings a David Zepeda", fue el título del video que Tabata publicó en TikTok. En las imágenes, se ve al protagonista de telenovelas, grabándose con su celular frente a un espejo, mientras le mandaba este mensaje:

"Hola, Tabata bella ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo va Cancún? Saludos a tu familia, te mando besos. Me encantaría verte personalmente muy pronto, cuídate, hermosa. Te ves espectacular con esos piercings, ¡oh yeah!".

Esta joven aclaró que la intensión de dar a conocer el video, no era para exhibir a David Zepeda, sino mostrar su reacción al ver sus piercings. También mencionó que han sido varios los videos que le ha enviado el actor, todos grabados de la misma manera.

En los comentarios de su post, otras fans de David Zepeda mencionaron que también han recibido esos cariñosos videos. "Ja, ja, ja, ese bato también me mandaba mensajes así", "a mí también me hablaba y me mandó un video en el mismo lugar, con el mismo outfit y todo", "ay, a mí también me intentó ligar el ruquillo" y otros comentarios más.

Cabe recordar que en marzo pasado, David Zepeda confirmó que estaba soltero, tras haber terminado su relación amorosa con Lina Radwan; tuvieron una relación amorosa durante 11 años.

En una entrevista para el programa "Hoy", externó ser una persona que lleva una vida sencilla, bonita, hogareña, familiar, rodeada de gente muy cercana casi siempre, "y me la paso también muy bien en esa parte; el público merece un respeto enorme y no debe uno de estar ventilando con qué niña saliste y con qué chica saliste".