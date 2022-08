¿Cómo fallece la creadora de Distroller, Amparín Serrano? "Pasó mientras le tomaba fotos a su nieta"

Hasta el momento, los familiares de Amparín Serrano, no han comentado nada sobre lo que ocasionó su fallecimiento.

Después de ese video, al parecer, Amparín Serrano se quiso tomar otra foto para sus redes sociales en la parte superior de su casa , "lamentablemente se resbaló y cayó desde una altura muy grande, estaba acompañada de su hija Minnie, quien estuvo cuarenta minutos a su lado agarrándole el cráneo abierto mientras llegaba la ambulancia, esos cuarenta minutos fueron un infierno para Minnie, llorando y rogándole a su mamá que por favor no se fuera", dijo dicha persona a TVNotas.

Otra persona, que supuestamente fue muy cercana a Amparín, contó otra versión sobre su muerte . "A Amparo le encantaba subir fotos y videos en sus redes sociales, incluso, el mismo día de su accidente, el martes 9 de agosto, subió un video donde decía que era una estilista profesional y le hacía un cambio de look a su nieta".

En la década de los 80's, Amparín Serrano formó parte del grupo musical Flans. Fue fundadora de la empresa Amparín S.A. de C. V., así como la creadora de la marca Distroller , de personajes como la Virgencita Plis, la muñeca Chamoy, de los Neonatos y Ksi Meritos .

"Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad, esto es una pesadilla, me voy a despertar y vas a estar aquí bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad. Te amo, te amo, te amo y no sé cómo continuar en esta vida sin ti, ahorita sí que 'virgencita plis', cuídala mucho ❤️", manifestó la hija de Amparín Serrano en sus redes sociales.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

