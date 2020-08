Cómo fue que Carolina Sandoval se convirtió en un conductora de televisión de espectáculos

Carolina Sandoval permaneció en el programa Suelta la Sopa de Telemundo por siete años, pero la trayectoria de "La Venenosa" cuenta con mucho más. La también llamada "Reina de la fajas" estudio Periodismo en la Universidad Central de Venezuela; así mismo estudió Teatro en el Instituto Universitario de Teatro en Venezuela.

El debut de Carolina Sandoval en televisión fue en 1998 en la telenovela venezolana "Amor mío" de la cadena Venevisión. Posteriormente tuvo su primera oportunidad como locutora de radio junto al humorista venezolano Luis Chataing; en la prensa escrita su primera oportunidad fue en el Bloque de Armas en revistas como Venezuela Farandula y Revista Ronda. "La Venenosa" también trabajó en El Nacional y en El Globo de Caracas; también fue corresponsal en la cadena RCTV Venezuela.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En 2001 Carolina Sandoval se mudó a la ciudad de Miami, Florida. Tuvo su primera aparición en la televisión de Estados Unidos en el programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión; en este programa conducido por "El Gordo" de Molina y Lili Estefan, "La Venenosa" llevaba a cabo reportajes como colaboradora.

Carolina Sandoval, originaria de Caracas, Venezuela, siguió trabajando en varios proyectos como el programa de espectáculos "Infraganti" de la cadena Caribevision al ladode Graciela Mori y Orlando Segura. Fue en marzo de 2008 cuando Carolina Sandoval forma parte del progrma "La Tijera" de Telefutura (propiedad de Univisión), donde se ganó el apodo de "La Venenosa".

Tras varios años de trabajar en varios proyectos de Univisión, Carolina Sandoval ingresó a las filas de la cadena hispana Telemundo. En octubre de 2013 se unió a los panelistas de Suelta la Sopa, programa de espectáculos del cual salió de manera sorpresiva, en medio de mucha polémica, a fines del pasado mes de julio.

En lo que fueron sus últimos meses en Suelta la Sopa, Carolina Sandoval estuvo haciendo sus enlances al programa desde su casa. Foto: Instagram @venenosandoval

¿Qué fue lo que pasó con Carolina Sandoval en Suelta la Sopa? Por varios meses estuvo haciendo transmisiones para el programa desde su hogar, ante la pandemia del COVID-19. El pasado lunes 20 de julio Carolina regresó al foro pero al enterarse que unas personas del staff estaban contagiadas, tuvo gran preocupación debido a que su mamá vive con ella y es considerada persona de alto riesgo por el Parkinson que le fue diganosticado.

Carolina Sandoval pidió a la producción de Suelta la Sopa regresar a trabajar desde casa como medida de precaución, sin embargo, supuestamente no le dieron permiso. Ante esto, "La Venenosa" no se presentó a trabajar desde el foro, lo que habría tenido consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su molestia e indignación.

Al negársele entrar al aire en Suelta la Sopa, Carolina Sandoval llevó a cabo un Instagram Live donde "explotó" en contra de la producción. "Fue una decisión tomada sin mi consentimiento, pero Juan Manuel si puede estar transmitiendo en su casa, a quien quiero mucho y por supuesto que tiene que estar en su casa porque viene de padecer cáncer. Dios está en control pero no se lo que vaya a pasar después de hoy. Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace un tiempo, hay unas cosas que manejan de forma confidencial y otras cosas que no son confidencial. En mi casa nada es confidencial, en mi casa las puertas se abrieron para ustedes".

También te puede interesar:

Carolina Sandoval revela el daño emocional que le provocó el salir de Suelta la Sopa

Carolina Sandoval narra la humillación que recibió de Suelta la Sopa, así se enteró que estaba fuera del programa

Carolina Sandoval suelta la sopa a Lucía Méndez, sobre su polémica salida del show de Telemundo