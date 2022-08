¿Cómo fue y cuánto duró la historia de amor de Alicia Machado y Luis Miguel?

La reina de belleza y actriz venezolana Alicia Machado, forma parte del largo historial amoroso del cantante Luis Miguel, conocido en la industria musical como "El Sol". Ambos se conocieron al poco tiempo de que ella ganara el certamen Miss Universo, por allá en 1996, por un amigo que tuvieron en común.

A las dos semanas de ser coronada como "la mujer más bella del mundo", Alicia Machado se mudó a Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde viviría durante el año de su reinado como Miss Universo. Una vez en este lugar, acudió un famoso fotógrafo estadounidense, para hacer las fotos oficiales.

Casualmente, este fotógrafo era amigo de Luis Miguel, "le hacía las fotos de sus discos", contó Alicia Machado en una entrevista con Yordi Rosado.

Luis Miguel quedó embelesado con la belleza de Alicia Machado, al verla durante el certamen a través de la televisión, desde su mansión en Acapulco, estado de Guerrero, México. De acuerdo con la también productora y empresaria, el cantante hizo todo lo posible para conocerla, esto tras enterarse de que su amigo fotógrafo estaba en contacto con ella.

"Él estaba en su casa en Acapulco, vio el concurso y agarró y se apareció en la sesión de fotos, no me había dado cuenta que era él, él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo, lo veo y me meto como a un cuartito y una señora: 'Luis Miguel, no lo puedo creer' y ahí lo conocí".

En aquel primer encuentro no compartieron sus números de teléfono. Ante esto, Luis Miguel se puso en contacto con los organizadores de Miss Universo, logrando conseguir su número. Al día siguiente, "El Sol" la llamó por teléfono.

Alicia Machado compartió que Luis Miguel, fue la persona que más la ayudó durante la época cuando Donald Trump, entonces dueño del concurso Miss Universo, la humilló por su apariencia física.

Es un hombre bellísimo, muy caballeroso y él me ayudó mucho en esa época y él me decía: 'tú no estás gorda, él es un imbécil, no le hagas caso', me daba mucho apoyo y era el único que no me decía gorda y eso me ayudó.

Cuando comenzaron su relación amorosa, Luis Miguel tenía 26 años de edad y Alicia Machado 19. Recordó que su primera cita fue un cuento hadas; el cantante reservó un restaurante para ellos dos en Beverly Hills, una ciudad del condado de Los Ángeles, California. "Me invitó a cenar, fue un cuento de hadas, había violines y era una cosa de película, el primer beso fue después".

El romance de la Miss Universo Alicia Machado con Luis Miguel, solo duró unos meses, ya que por sus respectivas agendas de trabajo, poco a poco dejaron de verse, "yo viajaba mucho y yo era muy niña para él".