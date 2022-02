¿Cómo ha sanado Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, el abuso que sufrió de su papá Trinidad Marín?

La cantante estadounidense Chiquis Rivera, ganadora del Latin Grammy, escribió un nuevo libro llamado "Invencible", donde habla sobre varios momentos de su vida que le causaron mucho daño y a su vez, cómo logró superar las adversidades. Una de sus fuertes revelaciones, son los verdaderos motivos de su divorcio de Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Arrolladora Banda el Limón, con quien estuvo casada poco más de un año.

En vísperas del lanzamiento, la hija de Jenni Rivera tuvo una entrevista para People en Español, donde dio un pequeño adelanto sobre el contenido de su libro. Durante la larga charla, la reportera Lena Hansen, le preguntó si ha podido sanar el abuso sexual que sufrió de su propio padre José Trinidad Marín.

Creo que sí gracias a mi mamá, a que tuve su apoyo, a que nunca me dejó sentirme como una víctima, ella me mandó a terapia y sigo con mis terapias hasta el día de hoy.

Cuando era una niña, a sus ocho años de edad, el primer esposo de Jenni Rivera abusó sexualmente de Chiquis; lo mismo hizo con su hermana Jacqie y su tía Rosie Rivera. Cuando la familia Rivera supo de estas atrocidades, José Trinidad Marín se dio a la fuga y estuvo nueve años prófugo de la justicia.

Fue detenido en abril de 2006 y meses después enfrentó un juicio por ocho delitos graves, entre ellos actos lascivos con un menor, abuso sexual continuado y ataque sexual con agravantes contra un menor. Tras ser declarado culpable, fue sentenciado a 31 años en la cárcel.

En la entrevista antes mencionada, Chiquis manifestó: "uno siente: 'ya sané esa parte de mi vida', pero luego pasan ciertas cosas como un divorcio o cuando estás en una relación que no es saludable para ti, y te das cuenta de que ya vienen estos problemitas de daddy issues (traumas de tu padre), todavía tengo que sanar un poquito más".

Hoy en día, la sobrina del cantante Lupillo Rivera, "El toro del corrido", ya se siente mucho mejor, acude a sus terapias y lee ciertos libros, "eso me ha ayudado".

Agregó que todas las "experiencias de mi vida" le han ayudado "a ser más fuerte, más madura y me siento bien". Aseguró no sentir resentimiento: "antes me sentía avergonzada de eso, sentía como que 'oh my god, estoy sucia', pero ya no me siento así, siento que es una parte de mi vida, pero eso no define la mujer que soy o la persona que voy a ser".

El día de su boda con Lorenzo Méndez, Chiquis habló con su papá por teléfono desde la prisión. Estas imágenes fueron mostradas en el reality show "The Riveras".

"La última vez que hablé con él fue el día de mi boda, ya después no he hablado con él, no he ido a visitarlo, sí había puesto una aplicación para ir a verlo en persona, en la cárcel, pero no lo aceptaron, así lo dejé, dije: 'Lo intenté', fue más para poder hablar con él frente a frente, que él pudiera admitir lo que hizo, pero ya lo dejé, tengo que enfocarme en otras cosas".