¡Como jamás pensaste verlos! La pelea de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo previo a sus bodas de plata

"Biby y Eduardo: el reality", el show de televisión protagonizado por los actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, se estrenó recientemente a través de la cadena estadounidense Univisión. Durante el primer episodio se mostró una discusión que tuvo la pareja, cuando comenzaron con los preparativos de sus bodas de plata.

¿Qué fue lo que pasó? La cantante y actriz mexicana Biby Gaytán estaba planeando un gran festejo por sus bodas de plata con Eduardo Capetillo, padre de sus cinco hijos. La protagonista de telenovelas estaba organizando una fiesta con mil 400 invitados en el rancho donde viven en el municipio de Ocoyacac, Estado de México.

El actor Eduardo Capetillo no tenía idea que su esposa Biby Gaytán estaba planeando una gran celebración. Para su sorpresa, hasta su rancho llegaron Jaime González y Alfonso Helfon, los wedding planners más reconocidos de México, quienes se encargarían de la fiesta de ensueño de la actriz por sus bodas de plata.

Al legar los wedding planners le sugirieron a Biby Gaytán hacer unos cambios en el rancho, algo que no le pareció a Eduardo Capetillo y que posteriormente provocó su enojo.

Biby Gaytán estaba muy ilusionada con todo lo que le decían los wedding planners e incluso, les dijo que ella haría lo que ellos le dijeran, con respecto a los cambios en el lugar y otras cosas. De un momento a otro Eduardo Capetillo "explotó" y ocasionó un momento de tensión ante las cámaras e incluso, le pidió a la persona que estaba grabando, que dejara de hacerlo.

Oye nenita me parece que es una insensatez esto que estás haciendo, dame chance tantito, ahorita no graben por favor.

Delante de las personas Eduardo Capetillo le dijo a Biby Gaytán que si quería celebrar sus 26 años de matrimonio, pero no con mil 400 personas. Además mostró su molestia porque los planificadores de boda, "quieren llegar a hacer los que se les pegue la gana".

Entre los cambios que pedían los organizadores, querían que se pintara de color la construcción que estaba en la zona donde se llevaría a cabo el festejo, además pidieron sacar todos los caballos de las caballerizas, para adaptar ese sitio como baño para los invitados.

Biby Gaytán se molestó por la actitud de su esposo; momentos después le reclamó a Eduardo Capetillo por la manera como le habló ante las personas.

Te pasas, cómo te pones a hablarme así delante de toda la gente, por eso luego creen que eres un furibundo. Tú tienes la culpa, todo se puede decir bien dicho, ¿cuál es el problema?

La actriz le hizo saber la gran ilusión de poder festejar esta fecha tan especial. Le pidió a su esposo que primero escuchara lo que tenía que decir y después diera su punto de vista, "tienes que comprendes que es la ilusión que he tenido desde hace 26 años y siento que me la quieres quitar".

Eduardo Capetillo le pidió perdón a Biby Gaytán. "Siempre se ha acabado haciendo lo que tú has querido, está bien, de momento chócolas. Yo siempre lo he visto así, un matrimonio es una negociación constante, nada más ponte en mis zapatos un momentito, tú me dices mil 200 invitados y yo me pongo a hacer números rápidamente, imagínate lo que siento".