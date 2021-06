Como la dama que es, Geraldine Bazán expresa sobre Gabriel Soto e Irina Baeva: "todo se regresa"

Geraldine Bazán estuvo recientemente como invitada en el show de YouTube "Pinky Promise" de Karla Díaz (integrante del grupo musical JNS), donde abrió su corazón y compartió su sentir con respecto al tema de la infidelidad. Asimismo de la manera más sutil le mando un mensaje a su ex esposo Gabriel Soto y a su prometida Irina Baeva.

Como muchos recordarán, la actriz de telenovelas Geraldine Bazán aseguró tiempo atrás que se había separado y posteriormente divorciado de Gabriel Soto, padre de sus hijas, por haberle sido infiel con la actriz de origen ruso Irina Baeva.

Geraldine Bazán manifestó que "la infidelidad no es tu culpa, sino de la otra persona", dejando muy en claro que "la infidelidad no es como de que '¡ay!, ¿pero por qué? si eres hermosa', o sea no, la infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es el problema del otro".

La actriz originaria de la Ciudad de México, como la dama que es, le mandó decir a todos los infieles, entre ellos el galán de telenovelas Gabriel Soto, que "todo se regresa" y cuando una persona comete una infidelidad, no está engañando solo a su pareja, sino que también se está engañando a sí mismo.

Por otra parte, en "Pinky Promise" Geraldine Bazán habló sobre su nueva relación amorosa: "sí, ando saliendo con alguien, muy contenta la verdad". Dijo que una persona tiene que encontrar a esta pareja "que te motive, que te ayude, que te lleve de la mano, que juntos crezcan, es complicado un hombre que no está dentro del medio que entienda muchas cosas, los tiempos y eso".

Ahorita me siento en el mejor momento de mi vida, tanto profesionalmente, físicamente, con mis hijas aprendiendo mucho, me estoy volviendo loca siendo la mamá de una pre-adolescente.

