Como la dama que es, Paola Rojas puso en su lugar a Zague por la infidelidad cometida (VIDEO)

Hace más de dos años la periodista mexicana Paola Rojas, conductora de "Al aire con Paola" de Noticieros Televisa, estuvo involucrada en un gran escándalo tras la filtración de un video muy íntimo de su entonces esposo, el ex futbolista de la Selección Mexicana Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como "Zague".

Esta situación dejó al descubierto la infidelidad de Zague a Paola Rojas, lo que posteriormente terminó en un divorcio. La también conductora del show "Netas Divinas", estuvo como invitada especial en el programa de Unicable "Faisy Nights" con Faisy y Michelle Rodríguez, donde le mandó una clara indirecta a su ex esposo y padre de sus hijos.

Con respecto a cómo mantiene esa paz y esa fortalece que muestra en la televisión ante lo vivido en aquel amargo momento de su vida, Paola Rojas manifestó que todo es un proceso, "sí me he esforzado en estar bien yo, en construirme, en tener autonomía en todos los sentidos, en esforzarme por ser mejor, en quererme mucho".

Leer más: ¿La tercera en discordia entre Yanet García y Lewis Howes? "Estoy muy contenta", expresó Martha Higareda

La periodista y madre de familia mencionó trabajar "mis culpas y miedos", pero sobre todo, ha hablado con muchas personas que han pasado por episodios de dolor fuertes, "cómo carajos no voy a salir yo adelante de algo que sí, fue muy incómodo, pero ni se acaba la vida, vaya, es tan hermosa esta vida y ofrece tantas oportunidades todos los días".

Durante esta charla se le preguntó a Paola Rojas si en algún momento de su vida ha depurado personas y si lo ha hecho, hubo alguna que le haya dolido mucho depurar, a lo que ella respondió como una clara y contundente indirecta a Zague:

No, todos los que he depurado...ay, me va muy bien cuando tiro la basura.

Leer más: ¿De qué murió Sammy Pérez? La dura batalla del comediante contra el Covid-19

Tras los aplausos del público por su respuesta, Paola Rojas agregó: "soy más selectiva con las personas con las que me quiero rodear y sin embargo, no me arrepiento de nada porque quien pasó por tu vida te enseñó, ¿era por algo no? Quejarte del pasado me parece una manera muy tonta de usar tu energía".