¿Cómo le explica Aislinn Derbez a Kailani su separación de Mauricio Ochmann?

Durante una entrevista para el podcast de Roger González, la actriz Aislinn Derbez contó que algo muy importante para ella, era no guardarle secretos a su pequeña hija Kailani. "Yo le comunico todo siempre, entonces le explico así perfectamente lo que está pasando desde que era bebé, la parte de la comunicación creo que ayuda mucho a que no haga tantos berrinches y cosas así".

Ante la cuarentena por la pandemia de Coronavirus, la labores diarias de Aislinn Derbez se multiplicaron. "Para empezar soy mamá, entonces ese es el trabajo más cañón porque va a la escuela y ya no está yendo a la escuela, entonces esa parte está fuerte porque yo aprovechaba el tiempo de escuela para hacer mis cosas. Me ayudaba una señora como a limpiar la casa, pues obviamente ya no ha estado viniendo, entonces tengo que limpiar la casa, lavar trastes, cocinar, ser mamá, esa parte está fuerte, pero no me la he pasado nada mal".

La actriz resaltó en la charla con Roger González, que su hija Kailani:

Tiene una personalidad padrísima, es muy demandante, es súper obediente, hace caso en todo, entiende todo.

Aislinn Derbez resaltó que seguirá teniendo esa comunicación con su primogénita, ya que le ayuda a mantener una relación más estrecha, lo que será de mucha ayuda ahora que pasa por el proceso de separación del padre de su hija, el también actor Mauricio Ochmann, "él nunca va a dejar de ser mi familia", expresó la actriz.

