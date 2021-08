"Como lobo boca arriba", Vicente Fernández Jr defiende a Mariana González al ser acusada de asesinato

Vicente Fernández Jr. defiende "con uñas y dientes" a su exhuberante novia Mariana González, la llamada "Kim Kardashian mexicana", quien supuestamente estuvo involucrada en el secuestro y asesinato de un presunto amante que tuvo.

En una conferencia de prensa el primogénito del cantante Don Vicente Fernández ("El Charro de Huentitán"), manifestó estar defendiendo el honor de su novia Mariana González. Además informó que interpondrán una demanda por daño moral en contra de la revista que publica esas fuertes acusaciones en contra de la empresaria originaria del estado de Jalisco.

Defiendo como un lobo boca arriba o boca abajo, con uñas y dientes lo que se haya hablado de Mariana González, las verdades salen solas.

Una mujer llamada Lilia Yolanda aseguró a la revista TVNotas que Mariana González fue amante de su hermano Carlos Mauricio Arriola Pérez, agente de la Policía Federal Ministerial; supuestamente le pedía constantemente que dejará a su esposa.

"Le sacó dinero para más cirugías, viajes, ropa de marca, mi hermano le regaló un auto Mercedes-Benz y la llenaba de lujos; Mauricio se volvió la minita de oro de Mariana, por eso ella quería tenerlo con él y para él", dijo Lilia Yolanda.

Mariana González interpondrá una demanda por daño moral. Foto: Instagram @marianagp01

Asimismo manifestó que Mariana González comenzó a tener una vida de lujos después del asesinato de su hermano Carlos Mauricio, por lo que sospecha de ella.

Por su parte Mariana González se preguntó porque Lilia Yolanda no habló sobre esto hace años, "lo hizo ahorita porque le funciona, porque yo soy la novia de Vicente, porque también esa revista dijo dos semanas atrás que yo era una vividora, interesada y que le estaba acabando el dinero a Vicente, tengo cómo comprobar cada peso".

Y sobre la demanda en contra de TVNotas mencionó que la próxima persona que quiera venir a hablar de ella, tenga las pruebas reales: "yo ya me voy a ir legal, no me la quiero pasar en juzgados, pero ya decir secuestradora y asesina, son palabras mayores".

