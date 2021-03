¿Cómo logró Adamari López no tenerle rencor al cantante Luis Fonsi, tras su controvertido divorcio?

La conductora de televisión Adamari López tuvo una profunda charla con la periodista María Celeste Arrarás (ex titular del noticiero de Telemundo "Al rojo vivo"), para su canal de YouTube donde habló sobre el difícil y doloroso proceso que vivió tras su separación y posterior divorcio del cantante boricua Luis Fonsi.

La también actriz originaria de Humacao, Puerto Rico, compartió con María Celeste Arrarás cómo logró perdonar a su ex esposo Luis Fonsi. "Uno tiene que soltar y dejar ese rencor", expresó Adamari López, señalando que al guardarse todo ese dolor que sentía, "no me dejaba ver las cosas con claridad".

Hay cosas que pasan que la otra persona tampoco quiere y que no hay que obligar, entonces ya se deja ir y se abren los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida.

La historia de amor entre Luis Fonsi y Adamari López luego de la batalla contra el cáncer de seno que enfrentó la actriz; su matrimonio entró en crisis y de acuerdo con Ada, fue el intérprete de "Despacito" quien ya no quiso seguir luchando por su relación y fue él quien tomó la decisión de separarse. Anteriormente la conductora del show de televisión "Hoy día" de Telemundo, reveló que tras extirparle uno de sus senos, el cantante le dijo que ya no la deseaba como mujer.

"Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo".

En la charla con María Celeste Arrarás, Adamari López manifestó que por un tiempo reprimió sus sentimientos por todo lo que vivió con Luis Fonsi en la última etapa de su matrimonio, pero al darse cuenta que eso le estaba causando mucho daño, buscó ayuda psicológica. "En esos momentos, yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado".

Adamari López señaló que necesitaba liberarse de todas esas "sombras" para poder continuar con su vida.