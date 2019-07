Cómo luciría BTS en su vejez, el ARMY lo descubre con FaceApp

BTS no solo comparte en Twitter fotografías de sus conciertos, de sus días de descanso o algo de sus vidas fuera de los escenarios, sino también divertidas imágenes o videos con las aplicaciones del momento. V ha mostrado al ARMY como lucirá cuando sea un anciano, usandi la aplicación del momento: FaceApp.

Kim Taehyung tuiteó dos fotografías en la cuenta que usan todos los chicos de BTS, mostrando una foto de su apariencia actual y otra de cómo luciría en su vejez. Asimimo escribió un gracioso mensaje:

Dado que ha pasado un largo tiempo, ¿debería intentar nuevamente la coreografía de Dionysus?

Como todo el fandom sabe, Dionysus es un poderoso tema del EP Map of the Soul: Persona.

Aunque los demás integrantes de la banda global no han compartido alguna fotografía suya usando FaceApp, el fandom lo ha hecho por ellos. Así lucirían en su vejez Jin, Suga, RM, J Hope, Jimin, V y Jungkook.

¿Seguiría BTS haciendo sus coreografías?

Anteriormente V usó uno de los filtros de Snapchat para saber como sería en su versión adulta.

Por otra parte, hace unos días Tae dio a conocer que padece una enfermedad relativamente poco conocida. Se trata de urticaria colinérgica, un tipo de urticaria causada por el aumento de la temperatura corporal. Fue en una publicación en BTS Weverse (la nueva comunidad global del fandom) donde el Idol lo reveló.

V respondió a un comentario de una fan, quien le mandó un video al joven Idol donde mencionó que “hasta tu forma de rascar es linda”. El integrante de BTS no tardó en responder a este comentario, resaltando que no era cosa de risa ya que padece una enfermedad crónica que le provoca una molesta comezón y no le queda otra que rascarse para aliviar un poco el dolor. Tae expresó: "no, tengo alergia colinérgica. Me pica, pica".

Como era de esperarse el ARMY mostró su preocupación por V en redes sociales, así mismo comenzaron a investigar en internet que era “urticaria colinérgica”. Incluso este padecimiento cronológico del cantante de BTS, se colocó en las tendencias de búsquedas en varios países.

Es un tipo de erupción cutánea que normalmente se manifiesta como una serie de pequeñas protuberancias rojas que pican. En los casos graves, la urticaria puede causar una sensación de escozor además de picazón, y la condición también puede causar dolor abdominal, mareos o dificultad para respirar.

El ARMY de BTS ha enviado mensaje a V, pidiéndole que se cuide mucho y que descanse como merece, ahora que la banda global ha terminado parte de su tour mundial de estadios Love Yourself: Speak Yourself.