"Como me ves, te verás": Paulina Rubio responde así a críticas sobre su edad

México. Paulina Rubio ofrece entrevista al programa Hoy y responde a críticas sobre su edad: "como te veo me vi, como me ves, te verás”, además dice que es una señora feliz a sus 50 años.

Paulina Rubio, cantante de éxitos musicales como Mío y Ni una sola palabra, también menciona que no hay nada más bonito que aceptar la edad en que se vive, puesto que es sinónimo de aprendizaje.

“No hay nada más bonito que madurar y entender todos esos consejos que te dicen los que son más grandes que tú", comparte "La Chida Dorada" también a Hoy.

Rubio, hija de la famosa primera actriz Susana Dosamantes, menciona que se siente contenta con su presente y recuerda con mucho amor su pasado, y lamenta que existan personas que en redes siempre la estén atacando por su edad.

En varios comentarios a Paulina la critican por su aspecto físico y le hacen ver que ya es una señora mayor, pero ella en Hoy expresa que se siente mejor que nunca.

"No hay nada más hermoso que vivir el aquí y el ahora, el no preocuparnos por ayer, ni por mañana, sino disfrutar mucho el presente, vivir el momento me hace ser más feliz como mujer que nunca, con mis fans, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que me ve crecer”.

Rubio, originaria de CDMX y quien se hizo famosa en su infancia al formar parte del grupo musical Timbiriche, habla de cómo es su personalidad ahora:

“Soy muy necia,muy testaruda cuando quiero algo, cuchillito de palo, he crecido mucho arriba del escenario, disfruto dar amor, mis canciones que en algún momento te encuentres de un modo diferente, una canción es la medicina del alma.”

Paulina Rubio asistirá a Premios Lo Nuestro el 24 de febrero próximo en la FTX Arena de Miami, donde será reconocida por sus 30 años de trayectoria artística.