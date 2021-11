"Como mujer yo debo saber darme mi respeto", Adamari López sobre su separación de Toni Costa

La conductora de televisión puertorriqueña Adamari López y el bailarín español Toni Costa, tuvieron una relación amorosa de 10 años, fruto de esta tuvieron a su preciosa hija Alaïa, tenían planes de boda y aparentemente, eran una de las parejas más estables del medio del espectáculo. Sin embargo, nadie sabe lo que sucede en casa y en mayo pasado, la también actriz de telenovelas sorprendió al dar a conocer su separación.

En una reciente entrevista para el programa "Al rojo vivo" de Telemundo, comentó estar bien en esta nueva etapa de su vida, tranquila y está convencida de que "he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien".

Sin embargo, esto no quiere decir que dichas decisiones no le duelan y afecten a Adamari López, "pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar". Decisiones como el haberse separado del padre de su hija, fueron tomadas "pensando en mi bienestar emocional" y sobre todo, "en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija".

Adamari López, ex esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, dejó entrever en la entrevista, que su separación de Toni Costa es definitiva. Aunque no entró en detalles sobre los motivos de su separación, dejó muy en claro que debía darse el respeto que merecía.

A lo mejor cosas cotidianas que pasan en pareja que no necesariamente están bien y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo.

Fue en ese planteamiento donde Adamari López tomó una decisión, "quizás buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar y al no pasar, pues entonces mejor tomamos caminos diferentes".

Lo más importante para Ada ante esta situación, es el bienestar emocional de su hija Alaïa. Aunque Toni y ella estén separados, siempre estarán para su hija.

"Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar; pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella; en ese aspecto siempre nos van a ver juntos, siempre tendrá la puerta abierta".