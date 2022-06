¿Cómo murió Daniel, hermano de Yuridia? "Falleció cuando yo estaba en el Auditorio Nacional"

La cantante y compositora mexicana Yuridia, se caracteriza por ser muy hermética con su vida privada. Sin embargo, en una entrevista con Blanca Martínez, mejor conocida como "La Chicuela", como pocas veces suele hacerlo durante una entrevista, abrió su corazón y habló sobre el momento más duro que ha vivido: la muerte de su hermano Daniel.

Daniel Gaxiola Flores murió a fines del 2005 a los 15 años de edad, a causa de unos problemas cardíacos. Cuando su hermano falleció, Yuridia estaba dando un concierto en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, junto a sus compañeros de la cuarta generación de La Academia.

Yuridia Francisca Gaxiola Flores, de 35 años de edad y originaria de Hermosillo, Sonora, mencionó que su hermano "falleció en el año en que yo hice mi debut". La cantante ingresó a La Academia en enero de 2005, el proyecto terminó en julio y Daniel falleció en diciembre.

En julio de aquel año, comenzó la gira de la cuarta generación de La Academia: "entonces, todo ese año no lo vi, no recuerdo la última vez que lo vi y eso siempre se me quedó ahí, aprendes a vivir con eso, pero no se supera".

La vida siempre es así, he tenido momentos muy felices y otros muy oscuros, pero yo creo que lo más difícil fue perder a mi hermano.

La muerte de su hermano Daniel la marcó para siempre y en repetidas ocasiones, se ha preguntado por qué ocurrió.

"Dices: 'que extraño que me haya tocado vivir ese año tan tremendo que viví', y perder a un miembro de mi familia, no entiendes por qué Diosito hace las cosas así, de repente mi vida cambió completamente, todo caía del cielo y salía del piso, era una revolución para mí".

Te recomendamos leer:

En sus últimos días, Daniel estuvo hospitalizado, pero Yuridia estaba tan metida en lo que estaba viviendo con La Academia, que pensaba que nada le pasaría a su hermano.

"Justo mi hermano falleció cuando yo estaba en el Auditorio Nacional, y en la mañana me avisaron que ya había fallecido, pero aparte yo estaba tan metida en lo mío, que sabía que estaba internado, pero sabía que no iba a pasar nada".