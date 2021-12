¿Cómo murió Freddy Fernández "El Pichi", el eterno enamorado de "Chachita" en "Ustedes los ricos"?

"Te lo cortaste…Chachita, mira lo que traía, tu peineta", le dice ante las carcajadas de "Pepe el toro" y "La chorreada". Al final ambos jóvenes no tienen más remedio que reírse de lo ocurrido.

Unos años después volvieron a compartir créditos en "Ustedes los ricos", donde él interpretó a "El Ata", apodo que su personaje recibía por ser atarantado, un joven un tanto despistado. Durante la historia se enamora de "Chachita", la hija no biológica de "Pepe el toro", interpretado por Pedro Infante Cruz.

Francisco Inzunza

