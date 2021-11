¿Cómo murió Jeff Johnson, quien formó parte del documental de Netflix "Tiger King"?

El portal estadounidense TMZ dio a conocer que el comerciante de reptiles Jeff Johnson, quien falleció en septiembre pasado y tuvo una participación en la primera temporada del documental "Tiger King" de Netflix, se suicidó durante una discusión con su esposa.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de la Ciudad de Oklahoma, al cual tuvo acceso TMZ, Jeff Johnson y su esposa discutieron el pasado 8 de septiembre en el garaje de su casa; sus hijos estaban dentro de la vivienda.

Durante la discusión, de un momento a otro Jeff Johnson tomó una pistola estilo glock, la puso sobre su cabeza y apretó el gatillo, disparándose frente a su pareja sentimental.

La mujer inmediatamente llamó al 911 y le dijo a la operadora que su esposo había intentado suicidarse. Cuando las autoridades correspondientes llegaron al lugar, Jeff Johnson aún tenía signos vitales, sin embargo, tras ser trasladado de emergencia a un hospital, fue declarado muerto a su llegada.

La policía señala que la esposa de Jeff, declaró que su esposo no había sufrido ninguna enfermedad mental y no había experimentado ningún intento de suicidio previo, por lo que no está claro el motivo que lo llevó a dispararse.

Jeff Johnson apareció en el capítulo cuatro de la primera temporada de "Tiger King", donde explicó la disputa entre Joe Exotic (ex propietario y operador del parque zoológico de Greater Wynnewood en Oklahoma ), y Carole Baskin (activista estadounidense por los derechos de los animales).

Jeff Johnson y Joe Exotic fueron grandes amigos y posteriormente, se convirtieron en enemigos. Ambos trabajaban en el mundo de los animales exóticos, pero tuvieron una pelea una vez que el empresario estadounidense Jeff Lowe entró en escena.

Según TMZ, hay un informe de que la casa de Jeff Johnson fue incendiada durante esta pelea, pero no está claro si su problema con Joe y Jeff Lowe está relacionado de alguna manera.

"Tiger King" es una miniserie documental de Netflix, que gira en torno al conflicto entre Carole Baskin, propietaria del santuario animal Big Cat Rescue y Joe Exotic, propietario del zoológico Greater Wynnewood Exotic Animal Park, a quien Carole acusa de abusar y explotar a los animales salvajes.