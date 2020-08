¿Cómo murió Marissa Ugalde, la hermana menor de Ana Bárbara?

En sus redes sociales Ana Bárbara ha compartido en varias ocasiones bellos recuerdos de su fallecida hermana Marissa, quien falleció hace ya casi 20 años. "Hoy eres espíritu, alma, inspiración, desde que te fuiste te he llorado tanto, pero para mi consuelo, estás presente en mi música", es alguno de los tantos emotivos mensajes que la cantante ha escrito en sus redes sociales en memoria de su hermana.

Marissa Ugalde, quien era la hermana menor de Ana Bárbara, murió a los 26 años de edad en un aparatoso accidente automovilístico. La tragedia que enlutó a la familia de la cantante ocurrió en octubre del 2001.

Hace unos años Ana Bárbara contó en el programa "Historias Engarzadas" de TV Azteca, que estaba en uno de sus ensayos, cuando de pronto, recibió una llamada telefónica de su mamá para darle la noticia de la muerte de su hermana Marissa. "Cuando mi mamá me dice, 'Marisa', le dije: '¿Marissita?', me respondió: 'no, Marissa tu hermana...se mató". Al poder creer que su hermana menor había fallecido, su mamá le dijo:

Sí hija, Marissa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera, vénganse despacito porque no quiero perder otro hijo.

Marissa tenía un gran parecido con Ana Bárbara.

Asimismo en aquella entrevista para el programa de televisión antes mencionado, Ana Bárbara narró cómo fue el momento cuando se reunió con sus otros hermanos, tras recibir la lamentable noticia de la muerte de su hermana Marissa. "Salí de mi casa, pasé por Lula y el primer abrazo fue de 'te amo con toda mi vida, estamos fracturados, devastados pero vamos a besar y a abrazar a mi mamá', y asi nos fuimos los cuatro: Lula, Kely, Antero y yo, nos ibamos dando la mano todo el camino y sin creer lo que estaba pasando".

En un anterior post en su feed de Instagram, Ana Bárbara escribió estas palabras en memoria de su hermana Marissa Ugalde. "Hay vidas que nos marcan y marcas que son para toda la vida, así como lo que dejaste en mi corazón y alma mi querida hermana Marissa. Fuiste, eres y serás una maestra".

Cuando algo se me complica pienso en lo que tu harías y encuentro una amorosa salida, ha sido difícil vivir sin ti pero te tengo en mis pensamientos, ahí vives y no hay nada que lo impida, te amo ayer, te amo para siempre.

Ana Bárbara mantiene vivo el recuero de su hermana Marissa Ugalde. Foto: Instagram @anabarbaramusic

Por otra parte, en el 2017 los restos de Marissa Ugalde fueron exhumados para cumplir la que había sido su última voluntad. Su padre Don Antero Ugalde manifestó en aquel entonces al programa LMShow: "ella vino al rancho 10 días antes de morir, le dije que quería que me enterraran entre las vacas y ella me dijo que querían que la cremaran y quedar ahí en el rancho, luego falleció y yo no supe qué hacer, el abuelo de mi yerno me dijo que la enterráramos y aceptó. Se me olvidó lo que ella me había pedido".

El papá de Ana Bárbara contó: "una mañana cuando me levantaba para irme a ordeñar, escuché que Marisna me dijo: 'papi, papi' y yo pensé 'qué quieres, hija'. Me acordé y llamé a Ana Bárbara para contarle. Afortunadamente la pudimos desenterrar y cremar y así también yo descansé".

