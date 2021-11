¿Cómo murió Pedro Plascencia, hijo de la actriz Carmen Salinas?

De acuerdo con Jorge Nieto, su madrina Carmelita Salinas no hablaba de la muerte ni de su última voluntad, pero ella siempre había manifestado que cuando el momento llegará, quería descansar junto a su hijo Pedro Plascencia .

Al respecto su ahijado Jorge Nieto informó en entrevista para Grupo Fórmula: "coinciden que el derrame causó daños irreversibles, la función más importante, el despertar, el que tome conciencia, es la más dañada, ya no va a despertar, es lo que nos están informando".

Hace unos días Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral , fue hospitalizada en la Ciudad de México y actualmente, está en un coma del cual no podrá despertar , de acuerdo con los estudios que hicieron tres neurólogos.

Carmen Salinas ya no quería seguir viviendo, quería irse junto con su hijo y llegó a pensar en retirarse del ambiente artístico ante su inmenso dolor.

La nuera de Carmen Salinas puso música relajante en un tocadiscos, para que su esposo se fuera tranquilo y en paz. "De pronto estaba agachada y me dice el padre: 'Carmelita, ya se fue Pedrito', caí al suelo, desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo".

Se quería dar un balazo, no aguantaba los dolores, estaba todo hinchado por la quimioterapia.

La ex Diputada Federal por el PRI, compartió en una entrevista para el programa "Hoy", que en sus últimos días de vida, su hijo sufrió mucho dolor a causa de esa enfermedad. Tanto era su sufrimiento, que le llegó a pedir a su mamá una pistola para quitarse la vida.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.