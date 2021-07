¿Cómo murió la joven Marcela Fernanda, nieta de Flor Silvestre y Paco Malgesto?

Solo los padres que han vivido en carne propia la muerte de uno de sus hijos, saben lo que es este profundo dolor. La ley de la naturaleza dice que los hijos deben sepultar a sus padres y no al revés. Cuando esta ley no se cumple y son los padres quienes entierran a sus hijos, sus vidas no cambian por completo y no vuelven a ser la misma. Esto lo sabe muy bien la cantante Marcela Rubiales, quien hace ya varios años sufrió la muerte de su única hija Marcela Fernanda Bárbara Fuentes Rubiales.

Marcela Rubiales es hija de la fallecida cantante y actriz Guillermina Jiménez Chabolla, quien fuera conocida como Flor Silvestre, así como del fallecido locutor y conductor de televisión Francisco Rubiales Calvo, conocido como Paco Malgesto.

Marcela Fernanda, nieta de Flor Silvestre y Paco Malgesto, murió a los 19 años de edad el 28 de febrero de 2004, en un trágico accidente automovilístico en compañía de su novio Julio López; el joven logró sobrevivir.

En su cuenta de Instagram, Marcela Rubiales comparte fotografías junto a su fallecida hija. Este 2021 Marcela Fernanda hubiera cumplido 38 años de edad. En marzo pasado la hermana de Pepe Aguilar comentó que cuando nació su hija, fue el día más feliz, "fui mamá y cambio mi vida", resaltando que fueron años maravillosos de vida, "de felicidad y preocupación, de trabajo y de lucha, pero ya no estaba sola, mi vida tenía sentido".

Fuimos muy felices, siempre juntas, siempre tan madura tan comprensiva, tal vez por eso Diosito se la llevó hace 17 años, hágase tu voluntad.

Hace unos años Marcela Rubiales, conocida como "La rubia sexy de la canción ranchera", contó en una entrevista con varios medios de comunicación, haber perdonado de corazón a quien fuera novio de su hija.

Confesó que tras la muerte de Marcela Fernanda, pensó que iba a odiarlo por haber provocado el accidente automovilístico donde falleció su única hija, sin embargo, cuando ambos se reunieron lo abrazó, lloró y lo perdonó de corazón.

Marcela Rubiales le pidió a Julio López que nunca olvidara a su hija. En otra de sus publicaciones en Instagram, la hija de Paco Malgesto y Flor Silvestre mostró la tumba de Marcela Fernanda: "mientras yo viva siempre estará llena de flores, te extraño mi hijita".

Cabe mencionar que Paco Malgesto no conoció a su nieta Marcela Fernanda, ya que murió siete años antes de su nacimiento.