México.- "El concepto de felicidad no es lo mismo para todos", es una de las frases que bien le quedan a la ex actriz de Televisa, Allison Lozz, reconocida en México y otros países por su participación desde niña en programas de televisión como el concurso infantil de canto Código Fama, que fue cuna de grandes talentos internacionales como: Diego Boneta, Miguel Martínez, Jesús Zavala, Gerardo Ortiz, Jonathan Becerra y María Chacón, entre otros.

La belleza del rostro de Allison Lozz, además de su talento para el canto, fueron razón suficiente para que tuviera diversos protagónicos en novelas del Canal de Las Estrellas, su carrera iba en ascenso y los periodistas de espectáculos juraban que si su fama seguía creciendo como la espuma podría en algún momento al ser mayor, convertirse en una reina de Telenovelas como lo es Victoria Ruffo, y esto es porque se decía que Allison tenía mucho talento para llorar.

De pronto decidió retirarse del medio artístico para no volver jamás, así lo ha dicho y lo ha sostenido por más de una década. Sin embargo, el cariño de los fans es innegable y estos no la pueden olvidar, ya sean las retransmisiones de la novela Rebelde, sus estelares en novelas que repiten por Tlnovelas pero un motivo u otro ha hecho que la contacten para preguntarle si tiene intenciones de volver.

Sin embargo, ella parece haber encontrado la felicidad en el extranjero a lado de su esposo y sus dos hijas, Allison Lozz lleva una vida común y lejos de los reflectores. La única plataforma social que tiene y que la ha puesto una y otra vez en el ojo del huracán es su cuenta de Instagram y es que la actriz ahora es una exitosa consultora de maquillaje de la marca Mary Kay.

¿Cómo pasó Allisson Lozz de triunfar en Televisa a vender Mary Kay? ella plática su experiencia a través de Instagram:

"Yo me salí de allá, por algo, para mí fue una experiencia muy traumática el medio artístico y por muchos años yo no hable nada porque no podía, yo firme un contrato que no puede hablar de lo que uno ve y vive, pero eso ya se terminó esos 10 años ya pasaron, fue algo duro y bien difícil", expresó Allisson Lozz

La ex actriz comenta que la vida de artista al principio es bella pero realmente a los 16 años terminó agotada, denunció haber sufrido excesos laborales, una paga mínima a pesar de ser protagonista, hasta que se cansó y dijo ya no más, sin embargo, nunca pudo opinar públicamente nada sobre los abusos psicológicos que ella dice haber sufrido, esto porque su contrato se lo impedía, pero ahora que han pasado más de 10 años y ese contrato perdió validez, es que ella se anima a alzar la voz.

La actriz agradeció a su ex manager Karina por haberla cuidado siempre, porque comentó que gracias a ella jamás sufrió abuso sexual porque nunca se separaba de ella, recuerda a la gente de televisa como gente cruel, pero también guarda buenos recuerdos, dice que la producción de Al Diablo Con los Guapos, fueron quienes mejor la trataron, sin embargo las jornadas eran pesadas.

"Es la única producción que se preocupó por mi bienestar paraban las grabaciones para que yo tuviera mis sesiones de terapia, pero de niña, las novelas infantiles eran una cosa excesiva que por eso se cerró Televisa Niños, no había tiempo de nada ni de estudiar", comentó.

A los 16 años después de haber protagonizado "En Nombre del Amor", despidieron a su asistente personal que según Allisson Lozz era la única que la cuidaba en el set, y eso fue muy duro. La falta de dinero en su familia fue lo que provocó que también renunciará, porque no tenía tiempo de nada, hacía novela tras novela para brindarles techo, comida y sustento a su familia, esas fueron las razones que cargó por años siendo una niña y las que ahora son suficientes para que ya no quiera regresar a la pantalla chica.

"Yo desde niña dije algún día me voy a liberar de esto y de pronto yo decía yo no quiero que mi esposo sea del medio, quiero que me conecte con la vida real, yo a los 16 empecé a tener una espiritualidad muy fuerte no puede ser que yo viva llorando, con amenazas", comenta.

Al renunciar a Televisa, encontró el amor en el que ahora es padre de sus hijas y vive en Colorado California, la actriz se dedica a ser consultora de maquillaje para la marca Mary Kay, empresa que argumenta le permitió encontrar la felicidad financiera y familiar, a través de su instagram oficial la mexicana pidió no se le recuerde jamás su pasado, en el mundo del medio artístico. Tal es su deseo a no ser recordada que en más de 10 años de retiro, se ha pintado el cabello de color rubio o ahora actualmente de rojo, tal pareciera que busca que no la reconozcan físicamente y quizá el cambio de look, sea una manera de generar una nueva identidad.

"No entiendo yo muchas veces como ahora estoy feliz, disfrutando de mi familia, concentrada, gozando un evento de Mary Kay y llegan personas a exigirme que me tomé una foto con ellas y preguntarme detalles de mi vida pasada cuando yo solo quiero ser normal, realmente la fama es algo que yo nunca disfruté, nunca me gustó que la gente me buscará nada más por apariencias, yo no quiero fans, estoy buscando mujeres que quieran cambiar su vida, mejorar sus finanzas", mencionó.

La ex actriz recuerda que ella quería jugar como los demás y su mamá la obligaba a tomarse las fotos porque se debía a los fans.

"Y yo era de las pocas niñas que estaba tomándome las fotos con los fans, yo les sonreía, pero yo por dentro me moría porque los demás niños jugaban allá y yo tomándome fotos ser famoso es muy difícil es algo bien duro, la gente te busca porque hay un interés de por medio es algo que no me gustó y ahora menos", comentó.

Actualmente la mexicana no tiene planes de regresar, agradece no le vuelvan a tocar el tema y que el único espacio que tiene como figura pública es porque es consultora de Mary Kay, empresa a la que le da las gracias por brindarle paz espiritual, familiar y seguridad financiera. Cabe destacar que en su Instagram tiene alrededor de 227k, seguidores, quizá gran parte de ese público nostálgico que aún la recuerda y que se conforma con saber de ella, aunque sea a través de redes sociales.

Bien dicen que la felicidad de una persona no significa la felicidad de todos y Allisson Lozz pudo alcanzar el máximo sueño de miles de niñas del mundo, triunfar como actriz infantil, grabar discos, participar como protagonista en novelas exitosas, así como ser parte de elencos juveniles que marcaron una época en México y aún con haber alcanzado la fama, haberla tocado, ella la hace a un lado pues prefiere tener una vida normal, como una mujer más de las miles que existen, madre, esposa y exitosa consultora de Mary Kay.

Por más que quiera borrar su pasado, es claro que los fans no pueden olvidarla, aunque se resista y seguramente Allisson Lozz dará próximas notas en el futuro. Te dejamos aquí abajo, sus declaraciones para que escuches de su viva voz, su rechazo al medio artístico y su inclinación a la felicidad que encontró siendo consultora de Mary Kay.